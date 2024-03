A Jorginho se le agota la paciencia con el Arsenal mientras espera al Barça

Pasan los años y Jorge Luiz Frello, Jorginho, continúa en el punto de mira del área deportiva del FC Barcelona. A sus 32 años sigue ejerciendo como figura de referencia en el centro del campo de un Arsenal que aspira a todo tanto en la Champions League como en la Premier. El futbolista italo-brasileño termina contrato a final de temporada, aún no ha abierto negociaciones para valorar una posible renovación y, mientras tanto, su agente deja entrever que puede valorar nuevas propuestas más allá del club 'gunner'.

Las necesidades económicas que asolan al Barça convierten a los jugadores libres en figuras importantes a la hora de valorar posibles refuerzos este verano. Y el centro del campo es precisamente una necesidad para el área deportiva que lidera Deco.

Jorginho, todo un clásico

El nombre de Jorginho no es nuevo en Can Barça. Desde hace varias temporadas el club ha mantenido contacto directo con el agente del futbolista, Joao Santos, que incluso llegó a reunirse con Mateu Alemany para abordar una posible incorporación al club azulgrana. Los contactos no fructificaron en esa ocasión.

Ahora Joao Santos ha aprovechado una entrevista en Radio Sportiva para abrir el debate respecto al futuro de Jorginho. "Hablaremos con el Arsenal sobre la expiración de su contrato en junio. Por ahora es nuestra prioridad. El Arsenal tiene un grupo fantástico y veremos si le necesitan para la próxima temporada".

En más de una ocasión Joao Santos ha declarado que Jorginho estaría encantado de recalar en la Liga española y, más concretamente, en el Barça. Ahora falta por ver el proyecto de futuro del Arsenal, en primera instancia, y si Deco y su equipo de trabajo dan con un perfil Top para ocupar la demarcación de pivote o bien deben rebajar expectativas y acudir en busca de un futbolista experimentado y de coste cero en el mercado. Un jugador como Jorginho.

