Jordi Farré: "La marca Barça es la salvación del club"

"No necesitamos a Nike para nada", aseguraba Jordi Farré en 2020 durante la precampaña electoral de las posteriores elecciones que ganó Joan Laporta. El empresario catalán ya había sondeado en las elecciones de 2015 la creación de una marca propia si lograba el acceso a la presidencia. No pasó las firmas entonces y tampoco lo logró, por muy poco, en los últimos comicios, pero puso a disposición de todos los que acudieron a las elecciones sus ideas.

"Con Bartomeu nos reunimos en 2015 después de que ganara las elecciones y le expliqué mi proyecto. Me dijo que estaría de puta madre, pero que era demasiado complicado", asegura a SPORT Farré. La crisis entre Barça y Nike ha vuelto a colocar su idea encima de la mesa y Laporta está decidido a hacerla realidad. "Joan Soler, que estaba en mi equipo durante la precampaña, es ahora una de las personas de confianza del presidente, así que supongo que le habrá explicado cosas", reflexiona el empresario, "encantado con que se lleve a cabo".

Jordi Farré, ex precandidato a la presidencia del Barça / JAVI FERRÁNDIZ

Beneficio de 300 millones y valor de 2.400

Farré está convencido de que "la marca Barça es la salvación del club" porque "por un lado, los beneficios anuales hoy en día podrían alcanzar los 300 millones de euros, y por el otro, el valor de esta empresa sería enorme, de unos 2.400 millones de euros". Entiende que "si val mal dadas, esta sería la palanca más grande que jamás podrías activar. El valor es incalculable porque no te hacen falta ni socios industriales ni financieros".

Las botas Nike de un futbolista del Barça, frente a las Adidas de un jugador del Espanyol / David Ramírez

Además, el ex precandidato considera que "Nike no se enfrentará jurídicamente al Barça" porque "no le interesa a nivel reputacional, es enfrentarte al sentimiento de 600 millones de culés en todo el mundo". Además, cree que "el Barça no se va con la competencia, sino que creará su propio servicio". Por otro lado, también ve muy positivo el hecho de "dejar de estar controlados por Nike. Tú eres propietario del juguete, pero son otros quienes juegan con él cuando, por ejemplo, en partidos importantes te hacen jugar con la tercera equipación sin ninguna necesidad".