¿Cómo podría jugar el Barça con marca propia?

Romper con Nike y apostar por una marca propia es una apuesta atrevida pero también arriesgada porque habría que combinar una fabricación similar a las de las grandes empresas textiles y una distribución mundial que llegue a todos los rincones del planeta. Expertos consultados por SPORT coinciden en que el mercado global provoca que una distribución local sea del todo insuficiente para llegar a la cantidad de cifra de ventas de material y camisetas oficiales del Barça.

La prueba de que esta opción es poco común es que ningún gran club europeo ha optado por esta estrategia que busca ahorrarse intermediarios y provocar un aumento directo de los ingresos en este ámbito.

Durante la última campaña electoral, el precandidato a la presidencia del FC Barcelona Jordi Farré, empresario que adquirió su rato de notoriedad al impulsar la moción de censura contra la junta de Josep Maria Bartomeu, llevaba la propuesta de crear la marca de ropa deportiva Barça. "Como Air Jordan. Nadie compra ropa del Barça por Nike, sino por el Barça", aseguró en El Periódico de Catalunya: "Estamos en un país muy textil, donde hay los mejores centros tecnológicos de Europa, donde están los polos de fabricación de ropa y que las grandes marcas ya están volviendo a fabricar en Catalunya. Esto generaría unos 3.000 a 3.500 puestos de trabajo", añadió.

Una idea revolucionaria

Farré hizo parte del trabajo sucio al presentar la moción y desapareció del radar barcelonista, pero su propuesta, a la que no se le prestó realmente mucha atención, fue repescada recientemente por Joan Laporta. El dirigente azulgrana sorprendió durante su entrevista en Rac1 con Jordi Basté y una de ellas hacía referencia a la marca comercial de la indumentaria.

La relación con Nike está en su punto más delicado y el presidente barcelonista explicó que "el mercado" le ofrece el doble de lo que paga actualmente la marca de Oregón, que son, en virtud de la renovación del 2016, unos 105 millones, más 50 en variables. Cuando dijo mercado, podía haber dicho Puma, pero no lo quiso verbalizar.

De forma inesperada Laporta puso encima de la mesa las opciones que maneja el club "Hay tres opciones: seguir con Nike, aceptar lo que nos ofrece el mercado, que nos pagaría mucho más, y hay la opción de hacerlo nosotros a través de BLM como hacemos con otro tipo de ropa", aseguró. BLM equivale a Barça Licencing Merchandising y es la empresa creada en el 2018 bajo el mandato de Bartomeu que se encarga de explotar el negocio de camisetas y todo tipo de productos asociados al club.

BLM y socios en la fabricación y distribución

La idea es apostar por una marca propia con el apoyo de una compañía especialista que le acompañe en el camino y se encargue de fabricación y distribución. La fabricación es algo menos complejo que la distribución ya que del nivel de esta varía y mucho la cantidad de ventas que se pueden lograr por un mismo producto. Uno de los puntos fuertes de Nike es su capacidad para distribuir su producto a lo largo del planeta. Si el Barça fuese capaz de igualar la actual distribución de su producto, los ingresos se incrementarían pero el riesgo de no llegar a las cifras actuales también existe.

Una decisión estratégica

Laporta entiende que este activo del club (camisetas) podría repercutir mucho más en las arcas del club ya que "si ves lo que cuesta hacer las camisetas y el precio a las que se venden...". Y es por eso que avanzó lo que en breve podría ser una realidad. "En términos de rentabilidad, crear la marca propia Barça no está descartada, aunque hay opciones más seguras como las que paga el mercado".

No sería el Barça el primer club de la liga española que se atreve a prescindir de una multinacional y hacer un 'Juan Palomo': lo de 'yo me lo guiso, yo me lo como'. El Athletic apostó por crear su propia marca y duró casi una década a principios de los 2000. Mallorca y Betis también dieron el paso, pero más brevemente.

En la Premier League no hay ningún club que haya apostado por esta vía. ¿Será el Barça pionero en una línea de negocio propia que revolucione el mercado?