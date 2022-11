Jordi Cruyff: "Si podemos fichar, tenemos claro lo que queremos hacer"

El director deportivo del Barça asegura que no tienen ningún plan de salida para Frenkie De Jong Confirma que se vieron con Endrick para conocer su situación y que quieren hablar con Busquets

Al FC Barcelona le gustaría poder fichar en el mercado de invierno. En la secretaria técnica han estado trabajando por si se diera la oportunidad y, en este sentido, tienen algunas operaciones avanzadas. El problema es, como en verano, el maldito fair-play financiero de La Liga, que mortifica al club azulgrana, tal y como reconoció el presidente Joan Laporta. Pero en el Barça todavía no tirar la toalla.

Al menos eso es lo que se desprende de las palabras del director deportivo, Jordi Cruyff. "Las leyes son las que son para todos y, por lo tanto, si no podemos firmar, tenemos que seguir, pero si se puede hacer algo de repente, tenemos claro lo que queremos hacer", aseguró a TV3. Le preguntaron también sobre otros posibles movimientos de mercado y resaltó que no hay ningún "plan de salida" para Frenkie de Jong y no fue tan rotundo con Memphis. "Vamos a ver. En agosto ya tuvo una opción de salida, pero no pasó", dijo. El delantero acaba contrato el 30 de junio.

Cruyff admite que la sanción de tres partidos a Lewandowski puede provocar que el delantero holandés se acabe quedando. "Ahora tenemos a Lewandowski tres partidos suspendido y, si tienes una lesión, igual acabas necesitando algo", comentó. De nombres de futuro, reconoció que Endrick estuvo de visita en la Ciudad Deportiva y que habló con Xavi pero que no se trató de una "negociación" sino más bien una primera toma de contacto para conocer la situación de la perla del Palmeiras.

Jordi Cruyff también ha explicado que cuando acabe el Mundial quieren hablar con Sergio Busquets de su futuro. El centrocampista acaba contrato y prácticamente tiene decidido ir a jugar a la MLS, concretamente al Inter de Miami. "Cuando vuelva del Mundial, con el tiempo obviamente habrán respuestas, porque el club también tiene que planificar el futuro. Se merece ese respeto, que él decida cómo y cuándo", destacó. Finalmente, confirmó que ya trabajan en las renovaciones de Alejandro Balde y de Iñaki Peña.