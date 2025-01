Jordi Alba y su partido más duro con el Barça: "Para mí fue peor que el del 2-8"

Jordi Alba ya es historia en el Barça, pero forma parte de muchas memorias que permanecerán para siempre en la memoria de los culés. En una entrevista concedida con 'Offsiders', el actual jugador del Inter de Miami recordó su extensa trayectoria desde sus inicios en el Valencia, su etapa en el Nàstic, la vuelta al Barça, España, la salida del club azulgrana y su momento actual en Estados Unidos.

Jordi Alba forma parte de varios de los mejores momentos de la historia reciente del Barça, aunque lo cierto es que también ha habido vivencias 'negras'. El ex jugador azulgrana recordó la etapa de Luis Enrique al frente del conjunto barcelonista, y tilda al ahora técnico del PSG como "el mejor". "No he tenido a Guardiola, me hablan muy bien, pero para mí es el mejor. Trabaja muy bien, es una persona muy cercana. Marcó una época en el club", elogió. Recordó también los múltiples días, también bajo la dirección de 'Lucho' en que buscaba sin cesar a Leo para ejecutar la jugada que todos los culés tienen en mente: "Yo se la daba a Leo porque sabía que iba a meter", dijo. Añadió, con cierto tono bromista, "Egoístamente también para que te cuente como asistencia".

"Esa fue una noche terrorífica, para mí fue peor que la del 2-8. Lo pasé muy mal porque la eliminatoria estaba encarrilada" Jordi Alba, sobre la remontada del Liverpool al Barça en Anfield

Entre tantos momentos positivos, también los hubo de negativos. Jordi Alba no dudó en escoger la noche de los horrores en Anfield como su peor recuerdo: "Esa fue una noche terrorífica, para mí fue peor que la del 2-8. Lo pasé muy mal porque la eliminatoria estaba encarrilada, incluso allí tuvimos muchas ocasiones, pero salió así. Para mí la noche más dura. Estuve mal, no te voy a engañar, pero son partidos que no te esperas, que te choca. Aparte el primer gol fue un pase atrás que la di con toda la intención del mundo pero no salió bien.

Jordi Alba la noche de Anfield ante el Liverpool / VALENTÍ ENRICH

Alba aprovechó para comentar algo que puede ocurrir a los futbolistas, como son los errores: "Esas cosas me han pasado muchas veces y no han terminado en gol y no ha pasado nada. Lo jodido es que me pasó ese día. No me gusta nunca señalar un jugador o a dos, es cosa de todos, pero esa noche no estuve bien, no tengo reparo en reconocerlo. Es una obviedad. Fue la noche para mí más dura", confesó con dureza. Aprovechó para argumentar las alegaciones que hubo sobre unas imágenes suyas llorando en el descanso, y comentó que "es porque no me encontraba bien. Leí que estaba llorando... Era porque me encontraba mal", contó.

"No tenía pensado salir del Barça porque yo tenía un año de contrato más otro opcional. Para mí lo más sencillo era quedarme en el Barça" Jordi Alba acerca de su salida del Barça

Preguntado por el jugador al que más le ha costado defender, el de l'Hospitalet bromeó con un "no sabéis ni quién es". Rápidamente, mencionó el nombre de Kennedy Bakircioglu, el ex del Racing que hizo de sus primeros pasos como lateral un infierno en Mestalla. Jordi Alba trató también su salida del Barça, y comentó que "no tenía pensado salir porque yo tenía un año de contrato más otro opcional. Para mí lo más sencillo era quedarme en el Barça. Fue al final cuando decidí dar el paso y no me arrepiento, creo que hice lo mejor", concluyó en esta dirección. Resaltó de sus últimos coletazos en el club de su vida su papel sin tanto protagonismo: "Esa temporada se vio ese Jordi que no jugaba y ayudaba a sus compañeros. Se me apoyó más desde el entorno. Pero yo hacía lo mismo", concluyó.