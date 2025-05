Muere Manolo el del Bombo a los 76 años

Hoy es un día triste para España. Ha fallecido Manolo 'el del Bombo' a los 76 años. El mítico hincha de la selección absoluta ingresó hace unos días en el hospital debido a unos problemas respiratorios que finalmente no ha podido superar.

La última vez que se le vio públicamente fue en el estadio de Mestalla, en el encuentro que la selección española disputó ante Países bajos, a finales de marzo de este año.

Manuel Cáceres Artesero era el aficionado más icónico de la selección española, debido a que se recorría todo el mundo con su bombo para animar incondicionalmente a España. El de Ciudad Real llevaba 10 Mundiales y ocho Eurocopas a sus espaldas.

Sin embargo, Manolo 'el del Bombo' se perdió el último mundial de Qatar porque tuvo problemas con el alojamiento. Así lo explicó en 'Espejo Público': "Tenía todo arreglado y dos días antes de marcharme me dicen que tengo que tener hotel".

Además, confesó que estaba muy triste por no poder acudir a la cita: "La Federación Española de Fútbol me había prometido que iban a hacer todo lo posible para llevarme a Qatar si los nuestros llegaban a las semifinales. Ahora, todo se ha ido al garete. Es el primer mundial que me pierdo en directo, estoy desolado".

El emotivo mensaje de la selección

Después de conocerse la noticia, la selección española ha dado el pésame a la familia y amigos de Manolo 'el del Bombo': "Ha fallecido uno de nuestros seguidores más fieles, quien siempre nos acompañó en las buenas y en las malas. Sabemos que seguirás haciendo retumbar nuestros corazones. Descansa en paz, Manolo. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos".

El día que le robaron el bombo

En junio de 2017, Manolo 'el del Bombo' denunció el robo de su emblemático instrumento antes del partido entre España y Colombia, disputado en Murcia. Tras varios días de incertidumbre y expectación, el bombo fue finalmente encontrado en las inmediaciones del Cuartel General de la Armada en Madrid.

Tras recibir el bombo, el aficionado de España reconoció que "estoy muy contento. Se ha encontrado el bombo que es de todos. Lo llevo yo, pero el bombo es de todos los españoles".