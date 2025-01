Szczesny explica la jugada con Balde

Szczesny fue uno de los muchos protagonistas que dejó el partido de Champions que el Barça jugó y ganó en Lisboa ante el Benfica. El guardameta polaco fue titular cuando pocos lo esperaban tras haber jugado Iñaki Peña los anteriores encuentros europeos una vez cayó lesionado Ter Stegen. Falló en dos de los tres goles que los portugueses marcaron en la primera mitad y estuvo brillante en el tramo final de partido, especialmente en una jugada ante Ángel Di María.

"Creo que el momento de la salida fue bueno, pero Balde no me oyó. Por suerte, solo fue un gol y acabamos ganando el partido. Fue un malentendido, pero puede pasar porque ambos íbamos al balón. Grité y no me oyó. Fue un poco cómico, pero acabamos ganando", explicó el polaco tras el partido a Canal + Sport.

En la misma entrevista, admitió otro error en la jugada del tercer gol, una salida que acabó en penalti. "En el campo me pareció que no había habido contacto, pero después de ver la repetición, es penalti", reconoció Szczesny, que también recordó su acción ante Di María. "No fue la forma de redimirme. Estaba frustrado y fue mi manera de ayudar cuando estábamos buscando la victoria y defendiendo solo con dos jugadores. Podíamos aceptar el 4-4, pero queríamos la victoria. Es la cultura del Barça. Jugábamos muy arriba y la parada, ayudó".

Szczesny explicó también la manera en la que está viviendo la forma de jugar del Barça de Hansi Flick, con la defensa muy avanzada. "Nunca había jugado con una defensa tan alta. Wenger exigía mucho al portero, pero aquí los jugadores están muy lejos de mí. Con 34 años, siempre puedes aprender. Es una gran experiencia", apuntó, además de asegurar que no esperaba jugar y que lo único que quiere hacer es ayudar al equipo bien sea desde el terreno de juego o desde el banquillo.