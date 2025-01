'Enquistado' Ansu Fati

Flick fue clarísimo. Tanto en rueda de prensa como con el propio futbolista en las varias charlas individuales que han mantenido a lo largo de la temporada. Ansu Fati conoce su situación, sabe que lo tendrá muy complicado para disponer de oportunidades y, a partir de aquí, si se quiere quedar se le tratará como uno más, se le cuidará y se le ayudará a mejorar y a recuperar la confianza en su fútbol.

Uno de los desafíos que se propuso Hansi Flick nada más aterrizar en el Barça era 'rescatar' para la causa a Ansu. El atacante formado en La Masia llegó muy en forma a la pretemporada, puesto que venía de hacer una puesta a punto por su cuenta. Las sensaciones iniciales Ansu-Flick fueron inmejorables. El chico estaba motivadísimo y con ganas por demostrarle al nuevo técnico que podía ser de utilidad en el proyecto.

EMPEZAR DESDE CERO

Después de una cesión al Brighton que no terminó de carburar (entre problemas físicos e irregularidad no logró ganarse a De Cervi, que no ocultó en varias fases del curso que quería y necesitaba más de él), Ansu, con contrato hasta 2027, volvía donde empezó todo. Tras su via crucis con el menisco y con varias lesiones musculares posteriores derivadas, tocaba empezar de cero.

Hansi Flick y Ansu Fati en el partido contra el Young Boys. / EFE

Pero una fascitis plantar antes de viajar a la gira por Estados Unidos supuso un varapalo anímico para el chico y un revés también para Flick, que tenía previsto darle bastantes minutos de competición. Algo que consideraba clave para la evolución del chico.

El delantero regresó al verde a finales de septiembre. Con el Barça yendo como un tiro, no lo tuvo nada fácil para disponer de minutos. Y cuando empezaba a enlazar varios 'ratitos', otra lesión muscular. Demasiado para todos. Operativo desde mediados de diciembre, Fati apenas ha acumulado desde entonces 29 minutos en Barbastro en Copa del Rey.

Si quiere quedarse está bien, es un jugador formado aquí y lo cuidaremos

Cuatro convocatorias seguidas sin ser incluido por Flick (volvió frente al Benfica en Champions por la baja de Dani Olmo), el futbolista es muy consciente de su situación. Y así se lo ha manifestado el técnico, que, repreguntado una y otra vez en rueda de prensa sobre el caso, tampoco lo ha escondido externamente. "Si quiere quedarse, está bien. Es jugador de La Masia y le ayudaré a evolucionar. Tengo que ser sincero con todos".

MÁS LEJOS DE IRSE QUE DE SEGUIR

Por ahora, la voluntad del futbolista es la de quedarse. Se ha hablado de algunas opciones, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Pero nada más que rumores cuando queda una semana para el cierre de mercado. A no ser que se produzca un cambio de guion y su entorno lo convenza para lo contrario, el delantero no tiene pinta de que vaya a moverse. Estos días se encontraron en Lisboa Deco, Laporta y Jorge Mendes. Sobre la mesa estuvieron los nombres de Ansu y Lamine. Sin avances significativos.