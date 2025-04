Rakitic se suma a la polémica opinión de Gerard Piqué: "Lamine Yamal no sería titular en nuestro Barça"

El FC Barcelona avanza en firme hacia una temporada histórica. Con la Copa del Rey 2024-25 ya en sus vitrinas, el conjunto tiene la posibilidad de emular el 'triplete' conseguido en la temporada 2014-2015, pues lidera en solitario LaLiga EA Sports y ya se encuentra en semifinales de la Champions.

Uno de los protagonistas de aquel Barça ganador de Copa, Liga y Champions, Ivan Rakitic, analizó la actualidad del que un día fue su equipo en el programa Marcador de Radio Marca. Entre los muchos titulares que dejó, el croata valoró las opciones del Barça de conquistar el triplete y opinó sobre el papel en el equipo de Hansi Flick o Lamine Yamal, entre otros.

Respecto a la posibilidad de emular el triplete conseguido por su generación, Rakitic mostró algunas dudas. "Lo tiene difícil, pero es posible. Esta Champions está muy abierta, pero el Barça está vivo. Confío en el equipo, en el cuerpo técnico y en el entrenador. Puede lograrlo, pero necesitará su mejor versión".

Una de las claves del buen rendimiento del FC Barcelona es Hansi Flick, de quién Rakitic se deshizo en elogios. "Hay que felicitar al club por apostar por él, ha dado personalidad al equipo".

A pesar de estar de acuerdo con la elección del club, Rakitic admitió que le hubiese gustado que el protagonista de esta temporada fuese Xavi, con quién coincidió durante su etapa en el Barça. "A mí me hubiera gustado que Xavi siguiera, sinceramente, pero el equipo ha dado un paso adelante".

Rakitic no tardó en ser preguntado por las polémicas de Gerard Piqué, que dijo hace unos días que Lamine Yamal no sería titular en el último Barça campeón del triplete. Lejos de mostrarse en desacuerdo, el croata siguió el argumento de su excompañero. "Piqué tiene razón, Lamine no sería titular en nuestro Barça. En aquel momento teníamos el mejor ataque de la historia con Messi, Neymar y Suárez".

Que no lo ubicase como titular en el Barça de la MSN no implica que Rakitic no esté maravillado con Lamine Yamal, y así lo aclaró inmediatamente. Lamine es increíble… Me encanta su desparpajo, su alegría. Tiene que seguir disfrutando. Para mí, Lamine siempre en mi equipo", zanjó.