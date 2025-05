Koldo se emociona en 'Supervivientes 2025' con su expulsión definitiva

Los concursantes de 'Supervivientes 2025' están sufriendo las consecuencias de llevar dos meses superando las adversidades de Cayos Cochinos.

En las últimas semanas, Koldo ha confesado estar bastante "bajo de energía", y aunque se ha salvado de la última nominación, solicitaba su expulsión para este jueves.

"Estoy muy bajo, me están dando un suero y estoy diciendo esta vez que no me apoyen, porque estoy fatal. Estoy muy bajo y me cuesta mucho respirar por las mañanas. Yo conozco mi cuerpo y no puedo estar comiendo azúcar... no, porque tengo que estar con mi cuerpo cuando salga de aquí", decía en 'Conexión Honduras'.

El cocinero vasco volvía a repetir su mensaje en 'Tierra de nadie', dedicando unas palabras a sus seguidores: "Si me quieren apoyar, que me dejen salir por la puerta de enfrente, que no tenga que salir por la puerta de atrás".

El concursante se explicaba ante Carlos Sobera, con las ideas claras. "Hay que saber cuando tienes una edad y cuando el cuerpo te está diciendo 'cabeza fría, que ya has hecho más de lo que esperabas y que ya has dado ejemplo".

Esta noche, Jorge Javier Vázquez anunciaba la primera expulsión definitiva, sin segunda oportunidad en playa Misterio o como "parásito". Durante la emisión, el chef volvió a pedir a los espectadores que no le salvaran esta semana.

Tras la salvación de Manuel, Koldo y Makoke llegaron al final del programa como nominados. Finalmente, la audiencia concedió la voluntad de Koldo, convirtiéndose en el último expulsado.

Durante su despedida, Koldo no ha podido evitar emocionarse, recordando sus casi sesenta días en Honduras. "Estoy agradecido a toda la gente que me ha apoyado y me alegro de dejar a gente está mejor que yo. Me he encontrado gente que nunca me he encontrado en el camino por edad y que me llevo una gran amistad". Además, ha querido agradecer a toda la producción del programa por hacerlo realidad.