Iñaki Williams confía en el milagro: "Hay motivos para tener fe"

Iñaki Williams manifestó tras el 0-3 del Manchester United en San Mamés que tiene "dudas" sobre la validez del primer y el segundo gol, aunque apuntó que no quiere poner "excusas" y aseguró que "hay motivos para confiar" en remontar en la vuelta en Old Trafford.

"Para mi opinión hay jugadas que me generan dudas, porque el penalti viene de una mano previa de Garnacho que el árbitro no la ve y el línea tampoco. Luego es un forcejeo de Vivian con Hojlund, esto es fútbol, al mínimo contacto el delantero se deja caer. Mala suerte de que lo haya pitado", dijo a los micrófonos de Movistar +.

"Pero no podemos hacer nada y sí que es cierto que no hemos estado muy lúcidos y no hay que poner excusas", comentó autocrítico y animado para la vuelta: "es un 0-3, pero somos capaces de poder remontarlo, ya vimos que el Lyon les puso en su campo en serios problemas".

En ese sentido, avanzó que van "a ir a Old Trafford a darlo todo". "Nuestro trabajo de toda la temporada habla por sí solo. Nuestra gente aún perdiendo 0-3 no nos abandona. Estamos en un final de temporada de ensueño y hay motivos para confiar y para tener fe", aseguró.

Para el mayor de los Williams, han sido "los detalles los que han marcado la diferencia". "Hemos empezado muy bien en los primeros 20-25 minutos hemos empezado en campo rival, apretando mucho, luego hemos concedido ese primer gol y a partir de jugadas con lapsus y malas decisiones nuestras nos han penalizado", lamentó Iñaki, sobre todo, "la losa del penalti" que originó el 0-2.

"Luego, ha habido una jugada parecida con Maroan y (el árbitro) ni la ha mirado", a pesar de pedírselo el VAR.