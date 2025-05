Makoke carga contra Montoya en la Palapa de 'Supervivientes 2025'

Este jueves, 'Supervivientes 2025'ha vuelto con una gala repleta de tensión entre los concursantes. Después de casi sesenta días de convivencia, los participantes tienen asuntos sin resolver.

En este contexto, cualquier diferencia puede acabar en conflicto, especialmente cuando se trata de comida. Durante la emisión de esta noche, han saltado las chispas entre Makoke y Montoya.

En la Palapa, los miembros de playa Furia han escuchado unas conversaciones sobre Makoke entre Borja y Montoya. Al respecto, parece que el sevillano desconfía de la televisiva.

"Esto está más repetido que el alioli. Sigo pensando lo mismo de ti que al principio. Aquí o eres del Betis o del Sevilla, no puedes ir al grupo que más interesa", decía el de Utrera.

Las palabras de Montoya han enfadado a Makoke, que no ha dudado en reprocharle que "eres un pandillero, conmigo o contra a mí". La sensación de 'La isla de las tentaciones' ha seguido cargando contra colaboradora. "No me importas nada. Te crees importante con tu agua de coco, tienes una sobrenaturalidad. No me la como".

La modelo, parecía rendida ante la disputa: "Para ti la perra gorda. Es como las mafias". Por su parte, Jorge Javier Vázquez mencionó la prueba de los churros con chocolate, que tuvo un polémico reparto. La discusión sobre la recompensa hizo volver a estallar a Montoya. "A ti, Makoke, te han llamado chaquetera", añadía el presentador.

La ex de Kiko Matamoros procedía a levantarse de su asiento para representar lo que había sucedido con los churros. En este momento, Montoya volvió a acusarla de intentar ser "la estrella del concurso".

En respuesta, la concursante cargó contra el andaluz. "¿Pero cómo que soy la estrella? Está diciendo aquí [Montoya]", decía Makoke. "¿Pero por qué me tienes que decir que soy la estrella? De verdad, es horroroso", terminaba diciendo la televisiva.