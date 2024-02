Jonathan Soriano: "Pensaba que Xavi podía ser el nuevo Guardiola"

Jonathan Soriano, exfutbolista y actual comentarista en los medios, ha hablado sobre su carrera y su paso por el Barça B en el Diario AS. El exculé ha comentado que fue en el filial azulgrana donde dio su mejor nivel.

En la previa del RB Leipzig-Real Madrid, Soriano ha explicado cómo vivió sus años en el Barça B y cómo llegó al RB Salzburg, club "primo" de los alemanes, donde se "sentía muy valorado, al fin había encontrado un equipo que me quería".

En Barcelona también se sintió querido, pese a su situación. "Allí me reencontré con el fútbol, siempre me había costado encajar y allí fue lo contrario. Tuve que bajar dos escalones, yo seis meses antes estaba en Primera y tuve que ir a Segunda B y es casi volver a empezar".

Soriano cuenta que el Barça le había avisado de que casi no tenía posibilidades de subir al primer equipo y que su tarea era ayudar al filial a subir, ya que a sus 23 años no podía volver a bajar en caso de subir. "Todos sabemos cómo funcionaba aquella delantera del Barcelona. Quizás yo no daba el perfil del canterano, ya era veterano. Pero estoy encantado de mi paso por el Barça".

"Quizás a Xavi se le ha exigido mucho más y tenía lo que tenía"

En referencia a la situación actual del Barça, Jonathan Soriano valora el trabajo de Xavi y cree que el técnico no ha tenido suerte. "La decisión de traer a Xavi fue aplaudida por todos, yo me alegré mucho de su llegada, pero no ha tenido suerte. Se le ha sido crítico y exigente, yo incluido, pensaba que por lo que había sido como jugador nos iba a deleitar, que podía ser el nuevo Guardiola. Y quizás se le ha exigido mucho más y tenía lo que tenía".

Soriano cree que los jugadores también tienen su cuota de responsabilidad. "La culpa no la tiene siempre el entrenador, aunque sea lo más fácil. Hay muchos jugadores que no han dado la talla. Si él cree que no se le valora el trabajo, se entiende su decisión".