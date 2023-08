Johan Cruyff tendrá su serie de televisión

La producción contará con la colaboración y el apoyo de la familia Cruyff La serie podría ver la luz a finales de 2025

Johan Cruyff tendrá su propia docuserie de televisión. La vida del legendario futbolista neerlandés quedará inmortalizada gracias a la colaboración de la productora 'Box to Box films' y 'Lusus'. La producción cuenta con el visto bueno de la familia Cruyff, que apoya el proyecto para inmortalizar el nombre de uno de los mejores deportistas de todos los tiempos.

La serie, cuya producción está prevista para finales de este año, es la primera que cuenta con la colaboración con la familia Cruyff y promete arrojar luz sobre la vida y carrera, tan compleja como carismática, de un hombre aclamado como una de las figuras más influyentes del fútbol moderno y uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

La serie incluirá entrevistas con las personas más cercanas a Cruyff, así como testimonios de otras leyendas del fútbol que trabajaron con él y se vieron influenciadas por su genialidad. Además, se mostrarán imágenes de archivo inéditas, ofreciendo una visión única de su figura, tanto dentro como fuera del campo.

Box to Box Films y Lusus cuentan con un impresionante historial en documentales deportivos de primer nivel con reconocimiento internacional. Box to Box es la productora detrás del fenómeno global 'Drive to survive', así como de las exitosas series 'Break point', 'Full swing' y 'Tour de France'. Además de largometrajes documentales como: 'Maradona', 'Senna' o 'Amy', ganador de un Óscar.

Respecto a la serie, Jordi Cruyff, declaró: "Se han hecho muchas películas e imágenes bonitas sobre mi padre. Por primera vez, mi familia y yo hemos decidido participar en un proyecto como éste porque creemos que es el momento apropiado para hacerlo. Nuestro objetivo es que se haga una obra maestra que abarque, entre otras cosas, la persona detrás del jugador y entrenador, su paso por el Ajax, el FC Barcelona, la selección de Países Bajos, sus años en Estados Unidos, su impacto en el fútbol y su duradero legado, que continúa inspirando a mucha gente".