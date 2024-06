La portada SPORT de hoy, miércoles 12 de junio de 2024

La era Flick arranca fuerte. Flick llega a Barcelona para reunirse con Deco y tomar las primeras decisiones del nuevo proyecto. Quiere que las bajas se comuniquen antes de la pretemporada para evitar líos. Ya sabe que los fichajes deberán esperar hasta mediados de julio. Tiene claro los canteranos a promocionar y cambia todo el staff de preparación física.

Fermín López en exlusiva para SPORT: "Que nos den por muertos, que ya se verá cómo acaba España”. El onubense es una de las caras sonrientes de la Roja y espera con mucha ilusión el torneo. Las mismas ganas que tiene de afrontar unos posibles Juegos Olímpicos o de iniciar la etapa de Hansi Flick en el FC Barcelona, sobre el que considera que “su propuesta es similar a la del Barça de siempre”.

Lewandowski, KO para el primer partido de la Eurocopa. El delantero del Barça solicitó el cambio pasada la media hora por unas molestias musculares en el amistoso que el lunes jugó su selección ante Turquía y las pruebas a que ha sido sometido indican que la lesión no es grave, pero que no podrá estar disponible para el seleccionador polaco, Michal Probierz, para el estreno ante el combinado de los Países Bajos el domingo día 16.

Las inoportunas declaraciones de Rodrygo Goes en la semana de vísperas de la final de la Liga de Campeones no fueron casualidad. Esa es la conclusión que han sacado en el club, donde no cayeron bien que abriera la puerta de salida y halagara al City la semana en la que era el Real Madrid el que iba a jugar la final de Wembley. Es por eso que Florentino estaría dispuesto a vender a Rodrygo este verano.

El esperado debut como español del habanero Jordan Díaz se ha convertido en uno de los mayores acontecimientos de los últimos tiempos en el atletismo con un quinto salto que pasará a los anales. En la final de triple salto de los Campeonatos de Europa de Atletismo que se están disputando en Roma, el habanero ha batido dos veces su récord de España hasta dejarlo en unos impresionantes 18,18 que le han dado un oro de enorme valor.