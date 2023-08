Lo siento: me encanta Joao Félix

El Barça se enfrenta a un final de mercado duro, frenético e incierto. Se bate el cobre Laporta en un contexto de amplia dificultad, en el que lucha por resolver una ecuación maquiavélica. ¿Cómo mejorar la plantilla al nivel de lo que fuimos sin ser lo que fuimos? Retales de un quiero y no puedo. A seis días del arranque, el Barça porfía con un fondo extranjero que le permita inscribir fichajes, tiene sólo a once futbolistas en regla para jugar y carece de músculo para afrontar operaciones que no sean cesiones con opción de compra.

Permanece intacto el poder de su marca, que seduce a estrellas que pretenden ponerle el lazo a su carrera - Lewy y Gundo -, leyendas que quieren enmendar su error - Neymar - o futbolistas jóvenes en apuros - Cancelo y Joao Félix - por una mala experiencia con un entrenador. Ese estrato top del mercado al que siempre acudía la entidad dejó de ser alcanzable. Bernardo Silva, cuyo silencio ha resultado un aliado para Pep, no vendrá. El City no abrirá la mano. Ni cesión ni traspaso.

Hubiera gustaría que Bernardo, tal vez sin tanta vehemencia, reprodujera el guiño que tuvo Joao Félix. Al ¨Menino” - 23 años - se le señala como un desecho por su momento en el Atleti. A mí me parece un futbolista descomunal, cuyo talento - lo mismo vale para Ney - mejora mucho de lo que Xavi tiene arriba. Regate, último pase y gol. Es un chaval descontextualizado, como lo fue Laudrup en la Juve de los 80. Hasta que Johan Cruyff, cuando nadie le quería, le trajo y le convirtió en referencia del Dream Team. Además, de las distintas operaciones en marcha, quizá sea la más asequible, puesto que su ficha no va más allá de los 5 quilos. El Barça debe reflexionar sobre esto. Ahora mismo, no está para elegir. Está para explorar oportunidades. ¿Qué haría Johan? Lo que no haría nadie. Creo que Joao es una oportunidad. Más grande de lo que muchos creen. Que lo piensen bien.