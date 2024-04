¡Que prisa tienen en colocar a Joao Félix!

Joao Félix habla con Xavi / Javi Ferrándiz

El Barça prácticamente no habla de Joao Félix. Han expresado su intención de negociar su continuidad, pero no se ha ido más allá. Todo el ruido sobre el futbolista llega desde Madrid, dónde el Atlético va como loco por colocarle donde sea y como sea. Al delantero no le quieren ni en pintura porque su relación no solo está rota con Simeone sino que el público colchonero no lo quiere ni ver.

En este escenario, el Barça tiene mucho a ganar y poco a perder, pero a estas alturas de temporada lo que queda claro es que Joao no es ni va a ser titular y tiene una ficha considerable. Cuando el club blaugrana está recordando una y otra vez que se viene un verano difícil por la situación económica, se hace extraño pensar en realizar un esfuerzo por un futbolista que, por ahora, ha marcado las diferencias a cuentagotas. Y más extraño aún si, como parece, desean convencer a Xavi Hernández para que siga en el banquillo. El entrenador se tragó su incorporación en agosto porque no le quedaba otra y queda claro que no le ve como un futbolista diferencial para el Barça. Extraño que siga.

La decisión de traer a Joao Félix es de club y la de su continuidad, también. Vaya, que es una apuesta de dirección deportiva arropada por el presidente. Nadie duda de la calidad de Joao, pero lo que habría que determinar es si el Barça necesita un jugador de su perfil o sería mejor apostar ese dinero del salario en traer a un extremo de uno contra uno por la banda izquierda aunque sea también cedido. Era lo que deseaba Xavi y habrá que ver si es lo que quiere también para el nuevo proyecto deportivo.

En el Barça ven a Joao Félix como una oportunidad de mercado. Y puede ser. si el futbolista da un paso adelante en una carrera demasiado irregular. Tiene talento, tiene gol y se trata de un futbolista especial, pero debe competir. El equipo necesita su mejor versión y, sobre todo, tenerle motivado en este final de temporada a pesar de ser un jugador que se desenchufa cuando no se cuenta con él. Si sigue, que parece que va a ser así, necesita subir sus pulsaciones.