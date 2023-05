Jero Freixas: "El culé ve a Messi como un hijo, un hermano... ¡Es sangre!"

Los humoristas Jero Freixas y Jose de Cabo charlaron con SPORT sobre Leo, el Barça, Argentina, Catalunya... "Por todo lo que pasó ahí, ir al Camp Nou es ir al Coliseo, historia pura, donde la gente se emocionó, lloró, río con Leo", explican

El Teatro Apolo acoge desde el sábado y hasta este lunes el espectáculo ‘Una pareja Real’, comedia en la que Jero Freixas y Jose de Cabo, que también son pareja en la vida real, plantean, según describe la sala barcelonesa, “la lucha del día a día de un joven matrimonio para sobrevivir los avatares de la vida y la crianza de sus hijos”.

Esta pareja de actores argentinos ha alcanzado una enorme popularidad gracias a vídeos compartidos en las redes sociales muy celebrados por sus seguidores, que crecen de forma exponencial. El fútbol, y en especial la selección argentina y Leo Messi, han sido el hilo conductor que ha permitido viralizar sus apariciones públicas. Tanto ha sido así que el capitán de la Albiceleste es uno de los seguidores más populares con los que cuentan.

“Tenemos muchos seguidores, nos siguen mucho en Barcelona, en Catalunya… También en Madrid, en Valencia…”, explica Jero Freixas, feliz de, por primera vez, actuar en la Ciudad Condal con su pareja, Jose de Cabo. Y eso que han trabajado en muchos países: “Siempre nos hablan de nuestro país, no solo de fútbol, sino de la cultura, de los paisajes. Y piensas… está bueno ser argentino. Y es lindo ver lo bien que hablan de tu tierra cuando vas a otros lugares. A todos nos pasa con los lugares donde nacimos y vivimos. Qué linda es la comida, que nos nombren a un jugador como Messi”, comentan. Ambos tienen claro que el humor que comparten sirve “para reírse de uno mismo” porque “es gracioso cómo el argentino vive el fútbol. No es una ofensa a nuestro país, es un homenaje”.

Durante la charla prometen acudir a Canaletes si el Barça conquista el título de Liga este fin de semana: “Me voy con esta (se señala la camiseta que luce con una gran imagen de Messi)”. Si es así, su llegada a Las Ramblas será muy celebrada.

¿Qué tal el Camp Nou?

Jero: Por la admiración hacia Leo, por todo lo que pasó ahí, para mí es historia pura. Es como ir al Coliseo. Es el lugar donde la gente se ha emocionado, llorado, reído, es donde ha jugado la mayor parte de su vida el mejor jugador de la historia, ese lugar tiene…

Que vuelva ya.

Jero: Eso deseamos todos, mas allá de que en Argentina nos quedamos tristes por cómo fue la ruptura, la imagen de Leo llorando en conferencia de prensa... A un argentino le tocás a Leo y... En ese momento nos quedamos enojados. Pero después tuvimos una reconciliación con el Mundial, notamos el apoyo culé, notamos que querían que Leo ganara, lo ven como un hijo, un hermano, ¡es sangre! Nos dimos cuenta, entendimos que lo que había pasado no tenía nada que ver con la afición, era más burocrático, de dinero, pero sentimos el apoyo así como sentimos la crítica de otros lugares...

El madridismo.

Jero: Sí, en programas cercanos a aquí.

Geográficamente, no emocionalmente

Jero: Lo han tratado muy mal y nos dolía muchísimo porque sentíamos que mucha gente no quería que pasara. No soportaba que Argentina saliera campeón, hacían lo imposible para que no fuera así. Acá sentíamos el apoyo, que hacían fuerza y después hay que sumarle el maltrato de los franceses, del PSG. Y ahí nos cayó la ficha y pensamos ¡qué feliz que era en Barcelona! ¡Qué bien tratado que era! ¡El amor que le daban! Así que la mayoría de los argentinos deseamos una despedida como se merece Messi: en Barcelona.

“El maltrato de los franceses”.

La llegada de Leo a Francia fue algo en ese momento, de alguna manera, positivo. Lo que demostró su llegada allí, la venta de camisetas… Se vio lo grande que era. La cantidad de gente que empezó a seguir al PSG en las redes y a hora los van a dejar de seguir. Todo lo que pasó para la cabeza de Leo fue un crecimiento futbolístico también.

Ya.

Y pasó.. Y no hay que quedarse pensando por qué no debería haber pasado, todo pasa por algo. Y él también debió atravesar esa etapa en su carrera. Lo hizo y ahora vendrá otra y ojalá que sea acá, me encantaría. Es un deseo de todos los argentinos. Es muy difícil, pero es la ilusión que tenemos. Y también que vaya a jugar a Independiente, a mi club, unos meses.

¿Os reís de los argentinos?

Jose: Lo que hacemos nosotros es una descripción del argentino promedio. No, reímos con. Cada vez, yo por lo menos en el último tiempo, me empezó a pasar que cada vez estoy más orgullosa de ser argentina. El Mundial tuvo mucho que ver, pero no fue ganarlo, sino todo lo que generó. Estar en Qatar, ver lo que generamos. También tuvimos la suerte por trabajo de estar en muchos países y nos hablan de nuestro país, no solo de fútbol, sino de la cultura, de los paisajes. Y piensas… está bueno ser argentino. Nunca me reiría de ser argentina.

Era una pregunta trampa.

Jose: Pero es normal lo que dice Jose. Y es lindo ver lo bien que hablan de tu tierra cuando vas a otros lugares. A todos nos pasa con los lugares donde nacimos y vivimos. Qué linda es la comida, que nos nombren a un jugador como Messi. Si nos reímos de los argentinos es como un homenaje.

Jero: Es reírse de uno mismo… Yo me río del fanatismo de los argentinos, es gracioso como el argentino vive el fútbol. No es una ofensa a nuestro país, es un homenaje.

¿El vínculo entre Catalunya y Argentina se ha hecho más estrecho tras el Mundial?

Jero: Es un vínculo muy fuerte y nunca se va a borrar. Caminar por las calles de Barcelona… Es la segunda tierra de Leo.

O la primera.

Jero: Es la segunda.

O la primera.

Jero: La segunda. Es su casa, la casa de Leo son Rosario y Barcelona. Hay una conexión que nunca se va a borrar.

¿Leo vino a acabar lo que no pudo acabar Maradona?

Jero: Para mí Maradona es una cosa y Messi es otra. Me parece injusto con Messi compararlo con Maradona.

Jose: Maradona fue el mejor de su época y Messi, el de la suya. No son contemporáneos. De hecho, la canción del Mundial dice “en Argentina nací, tierra de Diego y de Lionel…”. De los dos. Tenemos a los dos mejores jugadores del puto mundo. Y sí, son los dos mejores y no hay que decir uno o el otro.

Jero: De repente se habla de Messi y ganó el Mundial porque Diego lo iluminó. Y yo a Diego lo amo. Me pongo a llorar cuando hablo de Diego, pero me parece injusto que se diga que a Leo lo iluminó el Diego. Se iluminó solo. Leo lo ganó porque se rompió el culo para ganarlo. Y la peleó y le peleó y la peleó. Lo ganó a los 35 años y no abandonó. Es Messi, único, solo.

A algunos culés nos sabe mal que lo ganara con la camiseta del PSG, pero quizás era necesario salir para ganarlo.

Jero: Por eso hablaba antes de que, en el fondo, fue muy positivo para su cabeza porque, desde la especulación absoluta, da la casualidad que, no digo que el Barcelona haya sido negativo para él porque aquí lo ganó todo, todos los premios habidos y por haber, pero gana el Mundial cuando se va al PSG porque hay un cambio más en él porque se acerca más a la selección. No se sentía tan en casa, en el PSG, y recordó que su casa es Argentina.

Jose: Siempre, siempre volvió, nunca no volvió a jugar con la selección.

Jero: A pesar de las críticas recibidas y lo mal que lo han tratado, nunca abandonó. Messi es el mejor embajador que tenemos en Argentina. ¡Con los políticos de mierda que tenemos! No hay ninguna duda de que Messi se presenta de presidente y saca el 95% de los votos.

Jose: Con Scaloni.

Jero: Más Messi. Porque los políticos son detestados, nadie les cree más. Pero es que Messi nos devolvió la alegría, nos devolvió la dignidad.

Jose: La selección nos devolvió la alegría.

Jero: Obviamente, la Scaloneta, De Paul, el Dibu, Di María... Para mí vienen los tres mejores de la historia. Messi, Maradona y el Fideo, sin niguna duda. Pero Messi, con lo que ha generado, lo conocen en todos los rincones…

Jose: Y siendo el capitán, es el representa. Es Messi, es Messi, es Messi. El que va al frente siempre.

Jero: Y cómo le han pegado, lo han matado, y nunca abandonó.

¿Ha hecho algo mal?

Jero: Sí, no ganó la Copa Libertadores.

Jose: Es humano, claro, la salida del Barcelona… El Barcelona no lo quiso más y algo pasó que nadie sabe. Por algo el Barcelona no lo quiso más

Jero: Fue dinero.

Lo echaron de su casa.

Jose: Ok, fue dinero, pero el podría haber dicho “yo me quedo en mi casa”. No es perfecto.

No es cierto, lo echaron, le dijeron que firmara y luego le dijeron que no podía firmar.

Jose: Está bien, pero no es un Dios.

Jero: Sí, es Dios

Jose: No, es humano, el mejor jugador del mundo, un gran padre de familia, que juega al fútbol como un marciano, es un gran ejemplo. Que un tipo gane la Copa del Mundo y lo primero que haga sea dárselo a la mujer para que tenga la foto con la Copa del Mundo dice un montón de cosas.

Jero: Yo habría hecho lo mismo.

Jose: Y, seguramente, a puerta cerrada cometa errores porque si no bajó Dios a la tierra.

Jero: Es que bajó Dios a la tierra. Yo no creo que cometa errores, para mí nunca comete errores. Mejor Messi que no con un político que te afana, que te roba, que hace que tu país tenga un 45% de pobreza. Mucho más lógico ser fanático de Messi que de los políticos que hacen que la inflación anual sea de más del 50% . Y eso que la palabra fanatismo es negativa.

¿Por?

Porque te hace ser ciego y no hay que serlo. Soy más de admiración y pasión, palabras más positivas. Me considero un admirador de Leo, no un fanático. Pero realmente Leo nos devolvió la alegría a los argentinos y la dignidad. Y la unión.

¿Sabéis dónde se celebran los títulos en Barcelona? En Canaletes, la fuente que hay en la zona superior de Las Ramblas. ¿Nos vemos ahí el domingo cuando acaben la función?

Jero: Me voy con esta (se señala la camiseta de Messi).

Habrá muchísima gente.

Nos abrazamos.

Nos vemos ahí.

Jero y Jose: Sí, Ojalá.