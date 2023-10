¿Cómo está Iñigo Martínez antes de cruzarse con el Athletic?

Iñigo Martínez se ha quedado en Barcelona en los días festivos para la plantilla preparándose para la que puede ser una nueva oportunidad No queda rastro de su lesión en el pie y siente que responderá a la confianza de Xavi, quien está encantado con su actitud y sigue pensando que fue un gran fichaje

Iñigo Martínez está a las puertas de tener la segunda ocasión de ser titular con el FC Barcelona. La lesión de Koundé y el tardío regreso de Araujo de su selección, le deja como primera opción para formar pareja de centrales junto a Christensen. El destino, siempre caprichoso, apunta a que saldrá en el once en Montjuïc precisamente ante el Athletic, el club al que dejó en verano para afrontar el desafío de vestir la camiseta azulgrana.

El vasco se está preparando con la máxima intensidad para volver a jugar. El domingo será el Athletic, pero estaría trabajando igual si por delantera tuviera otro rival. Ahora lo único que anhela es volver a disfrutar del balón y, a poder ser, tener continuidad.

La lesión en la fascia del pie fue un quebradero de cabeza en sus últimos meses en Bilbao y en sus inicios en Barcelona, donde no pudo completar la pretemporada con el resto de compañeros. Este hándicap lo ha arrastrado en el inicio de campaña, pero su constancia lo ha llevado a recuperarse por completo. No queda ni rastro de sus molestias y tiene el tono físico para afrontar los 90 minutos con plenas garantías.

Integrado en Barcelona

El jugador está empeñado en triunfar con el Barça. Ni tan siquiera ha vuelto a su tierra en los días de descanso concedidos por Xavi Hernández a los futbolistas que no han acudido con sus selecciones. Se ha quedado en Barcelona, donde se ha integrado de maravilla. Ha decidido vivir en la propia ciudad, no se ha marchado a la costa ni a ninguna zona más aislada de las afueras, y tanto él como su familia se han adaptado a la perfección a su nuevo hogar.

Iñigo Martínez está empeñado en ofrecer su mejor versión en el Barça. Su debut en el once en Mallorca no pudo ser más accidentado por unos desajustes generales y un mal día de Ter Stegen. Tampoco tuvo su mejor noche en una de sus especialidades, los cambios de orientación, pero su zurda saldrá a relucir a la que tenga más minutos. Así lo piensa él mismo y Xavi Hernández, a quién le sabe mal no darle más oportunidades, pero la competencia en el puesto de central es muy dura con Araujo, Koundé y Christensen.

Un fichaje muy deseado

En realidad, Iñigo Martínez es un fichaje con el sello de Xavi. Ya apretó para que llegara el verano pasado, pero el Athletic no aceptó negociar. Sin embargo, Mateu Alemany y Jordi Cruyff sentaron las bases para que Xavi tuviera a su central izquierdo deseado para la siguiente campaña cuando obtuviera la carta de libertad.

Iñigo Martínez ya conocía personalmente a Xavi de su etapa de jugador. Coincidieron en una concentración previa al Mundial de Brasil 2014, cuando el egarense daba sus últimos coletazos y el de Ondarroa despuntaba en la Real Sociedad. Convivieron en los partidos de clasificación ante Bielorrusia y Georgia, si bien Iñigo se quedó en el banquillo aprendiendo, entre otros, del que ahora es su entrenador.

Íñigo Martínez, en un entrenamiento con el FC Barcelona | EFE

El de Terrassa pronto vio que había madera en ese chico y su trayectoria posterior así lo avala. Iñigo se ilusionó con la llamada del míster y salió a sus 32 años de su zona de confort norteña para ingresar en el transatlántico del Barça. Sus amigos Busquets y Alba se marcharon, pero conectó rápido con los nuevos compañeros. Abandonó su cuadrilla para sumarse a un grupo de estrellas entre las que se ve más que capacitado para brillar.

Sin rencillas

El domingo afrontará el partido con la máxima ilusión y, ni mucho menos pasan por su cabeza rencillas por el comportamiento que tuvieron algunos dirigentes del Athletic en su salida dejándolo en mal lugar. Iñigo entiende que una institución como el Athletic está por encima de actitudes individuales.

Su respeto es máximo. Iñigo ha tenido salidas convulsas tanto de la Real Sociedad como del Athletic, aunque sus excompañeros de vestuario siempre han hablado de forma elogiosa sobre él. No hay mejor prueba de su compromiso que mantener la amistad con los que ha convivido en el día a día. Y en eso Iñigo no deja lugar a la duda.