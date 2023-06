¡Increíble! El golazo de Arda Güler con Turquía que ilusiona al Barça

El talento del Fenerbahce, pretendido por el Barça, ha brillado en la victoria de su selección frente a Gales Es su primer gol con la selección absoluta de Turquía y el futbolista más joven en marcar con la selección en 17 años

Arda Güler sigue dejando destellos de su calidad allá por donde va. El jove talento de 18 años ha sido la gran estrella de la selección de Turquía en el duelo de clasificación a la Euro 2024 frente a Gales. Entró en el minuto 61' y tardó menos de veinte minutos en levantar al público de sus asientos. Convirtió su primer gol con la absoluta. Y de qué manera.

Este es su primer gol con la selección absoluta de Turquía, en el que es su cuarto partido desde que debutó con 17 años de edad. Nada mal para un futbolista sobre el que están puestas todas las miradas de un país con más de 80 millones de habitantes.

Recibe en el vértice derecho del área, controla con zurda y sólo él ve factible el disparo que acaba ejecutando. Un zurdazo que vuela directo a la escuadra y entra con música. El gol, que supuso el 2-0 definitivo en el marcador, es una auténtica obra de arte.

