El impactante mensaje de Raphinha al hablar de su expulsión

El futbolista pidió disculpas: "Me equivoqué y el equipo perdió" "Mucha gente me odia ahora, pero eso no me impedirá hacer lo mejor que pueda por esta camiseta"

Raphinha fue uno de los grandes portagonistas del encuentro del Barça ante el Getafe. El brasileño perdió los papeles ante las provocaciones y acabó agrediendo a un rival.

Raphinha ha querido pedir disculpas en las redes sociales por su acción y ha lanzado un mensaje contundente. "Quiero disculparme con mis compañeros, personal, aficionados y seguidores. Me equivoqué y el equipo perdió. No era el comienzo que quería".

El atacante blaugrana fue aún más allá. ·"Soy consciente y responsable de lo ocurrido. Con estos errores aprenderá y mejoraré. Mucha gente me odia ahora, pero eso no me impedirá hacer ahora lo mejor por esta camiseta".

Y por si hubiera dudas sobre su futuro, Raphinha dejó claro que del Barça no se mueve. "Soy culé y seguiré siendo parte del club. Espero compensar mi error en el futuro". El brasileño es consciente de que dejó al equipo muchos minutos en inferioridad y en el vestuario se lo recordaron. Muy explícito fue Ter Stegen como capitán y que explicó al finalizar el encuentro que este tipo de acciones son inadmisibles.