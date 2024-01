El Gündogan culé ya se acerca al citizen

Ilkay Gündogan se vistió de superhéroe en Las Palmas para darle los tres puntos al Barça sobre la bocina. Ya en el tiempo de descuento, provocó un penalti que se encargó él mismo de transformar para anotar el definitivo 1-2 ante el combinado canario. El Barça sufrió, pero sumó una victoria ante uno de los equipos revelación del campeonato.

El tanto del germano desde los once metros fue el tercero que suma en su cuenta particular en esta, su primera temporada como blaugrana. Anteriormente, había visto puerta frente al Real Madrid y contra el Girona. En ambas ocasiones, su gol no sirvió para sumar los tres puntos.

Así, el '22' del Barça ya suma una diana más que las que consiguió la temporada pasada a estas alturas con el Manchester City; curso en el que acabó alzando el triplete.

Gündogan no solo anota, también asiste. Este curso lleva ya seis pases de gol: tres en Champions (Amberes, Oporto y Amberes) y tres en Liga (Cádiz, Osasuna y Real Sociedad). De hecho, frente a los lusos y donostiarras, fue decisivo, asistiendo con el gol de la victoria.

A falta de media temporada por delante, está a únicamente dos asistencias de igualar su mejor registro (8) con el City la temporada 2018/19.

El centrocampista se está convirtiendo en un futbolista esencial para Xavi Hernández. Es el único jugador, junto a Lamine Yamal, que ha participado en los 25 encuentros de esta temporada -22 como titular-. Sin embargo, Gündo es el futbolista que más minutos suma de toda la plantilla: 1.966.