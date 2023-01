La gran noche de Oriol Soldevila

Tras marcarle tres goles al Barça, lo celebró con su familia y amigos en una noche en la que no ha pegado ojo por la emoción El balón del partido ya luce en el comedor de su casa y recuerda con gratitud las palabras que le dijo Jordi Alba

Pasaban pocos minutos de la una de la madrugada cuando Oriol Soldevila, 'Solde', salía por la puerta del José Rico Pérez tras atender durante más de una hora a los medios de comunicación que reclamaban su presencia. Lógico. Había sido el gran protagonista del partido entre el Intercity y el Barça. Sus tres goles estuvieron a punto de noquear a los de Xavi y habían llevado la eliminatoria a la prórroga.

En la calle le esperaban sus padres, su hermana, su novia, los padres y el hermano de ésta y cuatro amigos. Todos habían llegado desde Barcelona para ver el partido. Estaban felices y emocionados. Su padre alardeaba de pitoniso, pues había comentado a sus amigos que su hijo le haría un 'hat-trick' al Barça. Más en broma que otra cosa. Esperaban una buena actuación de este joven de 21 años que es culé y socio del Barça, pero el gran partido y el primer 'hat-trick' de Solde como amateur ni se lo habían imaginado.

El jugador salió con el balón del partido firmado por todos sus compañeros. Con él se hicieron fotos para el recuerdo todos sus allegados. También salió con una bolsa con cuatro camisetas. La suya, que guardará para siempre y que se han llevado sus padres a Barcelona, la que le pidió a Raphinha, la de Arnau Tenas, su mejor amigo en el mundo del fútbol, y la de Pedri. No viajó el canario a Alicante, pero el portero blaugrana se había encargado de llevársela a su buen amigo porque sabía que era la que quería.

Estaba más que feliz. Ni se lo creía. Recordaba los goles y las palabras que había tenido con Jordi Alba. "Me ha preguntado cuantos años tenía y me ha dicho que era todavía muy joven y que podía llegar alto en esto del fútbol", explicaba a su gente. También el abrazo con Arnau Tenas al final del partido. "Aunque le he hecho sufrir en el banquillo, estaba muy contento por mí".

EL FUTURO

Entre los que le esperaban también estaba su representante, Bibian Weggelaar, que siempre ha creído en él. Se acordaba del director deportivo del Birmingham, club en el que militó Solde durante dos temporadas tras salir del Barça y que no quiso renovar al catalán. También de Andrés Manzano, director general del Cornellà, club en el que se formó el jugador antes de pasar al Barça, y que le impidió debutar en el primer equipo del Birmingham por no renunciar a lo que debía percibir en concepto de derechos de formación. También estaba feliz. Tanta lucha por fin tenía recompensa. Habló con Juanfran, director deportivo del Intercity, del gran partido de Solde. Quizá deba volver a hablar pronto, pues tras el encuentro ante el Barça seguro que alguna llamada de clubs de superior categoría recibirá interesándose por el jugador. De hecho, ya recibió alguna tras el partido contra el Mirandés.

De momento, Solde se centra en el partido de liga del domingo ante el Eldense. Pudo celebrar poco su gran noche con sus allegados, pues Siviero había programado entrenamiento de recuperación para la mañana de hoy, una sesión a la que ha ido sin apenas dormir. "Ha sido imposible dormir con tantas emociones. Me he dormido a las cuatro y a las cinco ya estaba despierto. He estado en la cocina con mi padre, que tampoco podía pegar ojo. He aprovechado para responder los muchos mensajes de whatsapp que tenía. Ni me imaginaba la repercusión que ha tenido el partido", decía esta misma mañana a Sport mientras se dirigía al entrenamiento. "Ahora empiezo a tocar de pies en el suelo. A creer lo que pasó. He estado en una nube durante muchas horas", seguía.

Para que siempre tenga su soberbio partido en el recuerdo tiene el balón del choque. De momento, lo colocará en un lugar bien visible en el comedor de su casa. Así recordará su gran noche.