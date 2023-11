¿Dónde está el gol del Barça?

Echamos un vistazo a cómo se han repartido los tantos del cuadro azulgrana en esta temporada 2023/24 La 'Lewandowskidependencia' se acentúa más si cabe que el año pasado con la sequía de muchos delanteros y la pobre aportación de segunda línea

35 goles en 18 partidos es una cifra inusualmente baja para lo que nos tiene acostumbrados el FC Barcelona. Si tenemos en cuenta que tres de ellos han sido en propia puerta, nos quedan 32 tantos anotados entre toda la plantilla a lo largo de 18 encuentros.

Es innegable que el cuadro dirigido por Xavi está exhibiendo una falta alarmante de 'punch' en muchas situaciones y choques. Tiene el control del juego, más o menos domina, pero no es punzante en 3/4 de campo. Falta lo que se suele conocer coloquialmente como colmillo.

FALTA DOMINIO Y GENERAR

La sensación es que el equipo genera menos que el curso pasado. Hay fases de juego, como en la segunda parte en Vallecas de este sábado, en las que sí muestra una versión algo más dominante y vertical, pero se encuentra con que hay que hacer demasiadas cosas con el crono en contra. Y a contrarreloj siempre se trabaja peor.

Lewandowski, durante una acción del encuentro en Vallecas | VALENTÍO ENRICH

No puede permitirse el lujo el equipo barcelonista de lanzar por la borda partes enteras de un partido. Como ocurrió ante el Alavés, frente al Rayo el otro día, ante el Shakhtar en Hamburgo. También contra los ucranianos en la segunda mitad.

Falta constancia, ser capaces de dominar durante más fases de juego y tener esa ambición. Xavi insiste que el problema no es de actitud ni de intensidad, pero en los primeros 45 minutos el equipo dejó síntomas de no querer ir a por el partido. De no asfixiar en la presión. Faltaban varias marchas. Sí, esas que suele darte Gavi cuando se entra en esa especie de sopor.

Xavi habla de cambiar la mentalidad tras empatar en Vallecas / | Perform

Y en esa falta de mordiente, toca echar un vistazo a cómo se están repartiendo esas 35 dianas anotadas. 32 restando las tres mencionadas en propia meta del rival. Nos topamos con que más allá del tándem Ferran-Lewandowski (13 tantos entre ambos) hay una alarmante sequía.

RÁNKING DE GOLEADORES EN TODAS LAS COMPETICIONES

8 goles: Robert Lewandowski 5 goles: Ferran Torres 3 goles: Joao Félix 2 goles: Raphinha, Gavi, Cancelo y Fermín 1 gol: Pedri, Marc Guiu, Gündogan, Koundé, Araujo, Lamine Yamal, De Jong y Sergi Roberto.

¿Qué nos dicen estos números? Para empezar, que entre los téoricos atacantes (Raphinha, Lamine, Lewandowski, Ferran y Joao Félix) suman solo 19 goles. En 18 partidos, entre los cinco delanteros acumulan 19 goles. Una cifra demasiado pobre. Y ahí entra en juego la sequía del portugués, que acumula 12 partidos sin ver puerta con el Barça. Muchísimo.

GÜNDOGAN, SOLO UN GOL

Otra conclusión, la pobre aportación de la segunda línea. Ahí las lesiones han hecho mucho daño, las cosas como son. Fermín, por los minutos que ha disputado, lleva dos goles. Pedri y De Jons se han perdido muchos encuentros y suman uno.

Pero con buena carga de minutos, se echa de menos más aportación de Gündogan en segunda línea (solo un gol y metió 11 en toda la temporada pasada en el City, con una ratio bastante más elevada). Y de la retaguardia. Solo Koundé y Araujo (además de Cancelo, con dos goles) han visto puerta. Y solo una diana.

Para tener un poco la noción de los números de este curso, nos trasladamos a estas alturas de la temporada pasada para ver cómo andaban las cosas a nivel goleador:

18 goles: Lewandowski 5 goles: Ferran Torres y Dembélé 3 goles: Ansu Fati 2 goles: Pedri, De Jong, Sergi Roberto 1 gol: Eric, Marcos Alonso, Raphinha, Kessie, Memphis y Pablo Torre

Diferencia principal. 43 goles el curso pasado a estas alturas, 35 en la actual. Ocho menos. Luego llama la atención lo de Lewy, claro. Sus primeros meses el curso pasado fueron una barbaridad. De 18 tantos a los ocho actuales. 10 menos.

Pero quizás lo más llamativo, la aportación de los delanteros. Hemos comentado que esta campaña son 19 goles de los cinco delanteros en 18 encuentros. La pasada fueron 33 dianas. 15 de diferencia.