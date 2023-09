Gavi: "Merecimos la victoria de principio a fin"

"De Mallorca nos fuimos jodidos, porque pudimos ganar" "Agradezzco a Xavi que siempre cuente conmigo"

Gavi se felicitó por la apurada victoria del Barça ante el Sevilla (1-0). El joven centrocampista consideró que habían hecho méritos más que suficientes para resolver antes sin esperar al gol en propia puerta de Sergio Ramos.

"Es una victoria importante que hemos merecido de principio a fin", aseguró un Gavi que aún lamentó el empate cedido hace tres días en Son Moix, ante el Mallorca: "Contra el Mallorca también tuvimos muchas ocasiones, de ahí el empate. Nos fuimos jodidos, porque pudimos ganar. Hoy también tuvimos muchas en la primera parte que de haber transformado nos hubieran dado tranquilidad. Nos ha vuelto a faltar acierto, pero lo importante es que hemos conseguido la victoria".

El de Los Palacios explicó las conversaciones que mantuvo a lo largo del encuentro con Xavi, al que agradeció su confianza. Y es que Gavi se ha convertido en la prolongación del técnico sobre el terreno de juego: "Xavi me va transmitiendo las tácticas. Me dice cómo me ve y cómo ve a los compañeros para que vayamos modificando la posición y el juego. Le agradezco que siempre cuente conmigo".