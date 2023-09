Futre y Mendes, a gritos por Joao Félix

El ex futbolista del Atlético recriminó al agente las palabras del futbolista para forzar su llegada al Barça "Fue la discusión más grande que he tenido con Jorge desde que nos conocemos", aseguró el ex colchonero

Paulo Futre sigue en estado de 'shock' por el fichaje de su compatriota Joao Félix por el Barça. Leyenda del Atlético, no acaba de digerir todo lo ocurrido con el futbolista portugués desde que anunció que quería jugar de blaugrana hasta su inicio espectacular como culé. El ex jugador habló para la Cadena Ser y no se mordió la lengua.

"Cuando Joao Félix dijo que soñaba con jugar en el Bardelona empecé a vivir una pesadilla que dura hasta hoy", arrancó. De hecho, tiene sueños complicados: "Es terrorífico pensar que el Barcelona puede ser campeón de la Champions League contra el Atlético gracias un gol de Joao Félix". Félix al F.C. Barcelona.

La razón de este sinvivir es que, por un lado "quiero que Joao Félix triunfe" y, por el otro "esto es un lío". Futre, en ese sentido, reconoce que "aún no he ido a mi televisión portuguesa porque no puedo mentirle a mi público con este tema".

Mingueza disputa un balón con Joao Félix en el Barcelona - Celta | EFE

Tan afectado está Futre que acabó llamando a Jorge Mendes para recriminarle la operación: "Fue la discusión más grande que he tenido con Jorge Mendes desde que nos conocemos. Le dije 'esto es cosa tuya, Jorge... el niño jamás haría algo así'". Mendes le respondió que "no fui yo, fueron los abogados del niño. Te lo juro, no he sido yo... Ha sido otra persona", explicaba el ex delantero del Atlético, que insistía en que "Mendes me juró que no tenía nada que ver con estas declaraciones de Joao Félix. No entendí cómo permitió esto. Joao no podía salir por la calle porque los atléticos cada vez le tenían más odio".

A cualquier otro club

Futre, más allá del cabreo, explicó que "no quería que Joao Félix fuese al Barça por dos motivos. Juega en España y están matando al Cholo cada vez que lo hace bien. Quería que jugase en cualquier equipo menos en el Barça". En ese sentido, se pregunta "¿por qué nadie ha querido a Joao?".

Durante la conversación con Mendes, "me dijo que había hablado con el Manchester United. Comprobé lo que me dijo porque tengo amigos allí y era verdad. También había hablado con el Manchester City, lo comprobé y ellos tampoco querían a Joao Félix". Algo que no entiende: "No es normal es que entrenadores fenómenos sabían que Joao Félix era un genio. Que entraba en su sistema de juego, pero nadie lo quería. Ni Arteta, ni Guardiola, ni Klopp, ningún club... Mi pregunta es ¿por qué nadie ha querido a Joao? El único equipo que lo ha querido ha sido el Aston Villa de Monchi y Emery".