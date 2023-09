Un 'anticuler' apunta al Barça

Sergi Darder, rival este martes con el Mallorca, confesó que por sus "valores" no quiso estudiar una oferta del FC Barcelona El ex del Espanyol era uno de los nombres que estaban sobre la mesa en caso de que fallara el fichaje de Gündogan

Sergi Darder ha sido el fichaje estrella del Mallorca este verano. El club bermellón pagó 8 millones, más otros 2 en variables, para contratar a un jugador nacido en la isla y que había descendido con el club de su corazón, el Espanyol. Este martes será rival del FC Barcelona y motivación no le va a faltar. Darder confesó recientemente que no quiso valorar una propuesta del Barça por su sentimiento espanyolista.

A principios de verano, el FC Barcelona estaba negociando el fichaje de Gündogan. Era el objetio número uno de Xavi Hernández, pero el Manchester City también apretaba para renovarle. En este compase, el Barça buscó alternativas. Una de ellas fue Sergi Darder. Un futbolista de calidad, que gustaba al míster, pero la negociación quedó frenada por la voluntad del propio futbolista, según él mismo confesó.

Darder, en su estreno con el Mallorca | EFE

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Darder explicó los hechos: "Aún siendo del Espanyol, que te llame un equipo de Champions te hace dudar. El primer día estuve nervioso, pero luego pensé que era imposible. Me gustaría que fuese otro equipo, pero no el Barça. Por respeto al Espanyol no fui más allá. Mi intención era irme pero era irme bien. Antepuse mis valores y mi estima al Espanyol al dinero o a ganar la Liga".

Sentimiento

Darder añadió que "una oferta así te puede cambiar la vida pero cuando lo piensas fríamente ves que no. Por sentimiento. Entendería que otros lo hicieran, pero siendo el capitán del Espanyol no entraría en mis valores”.

El FC Barcelona fichó a Gündogan y ya no hubo más debate sobre la posición del centrocampista ofensivo que debía reforzar la plantilla. Darder siguió en el Espanyol hasta que el Mallorca pujó fuerte por él y repatrió a un futbolista llamado a ser diferencial.