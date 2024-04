Freixa desvela el entrenador que recomendó a Laporta

Hace unas cuantas semanas, Toni Freixa estuvo en 'La Posesión' hablando sobre el FC Barcelona y la relación que tenía con Joan Laporta, con el que desayunó y estuvo charlando sobre la delicada situación del club y el posible nuevo entrenador después del adiós de Xavi.

"Le dije a Laporta quién tenía que ser el entrenador la próxima temporada", explicaba Freixa en 'La Posesión'. El exdirectivo del Barça había recomendado a Laporta un técnico para sustituir a Xavi, aunque no quiso desvelar su nombre en aquella ocasión.

Hoy, Toni Freixa ha confesado que el nombre es Francesc Xavier Garcia Pimienta. El barcelonés fue uno de los entrenadores modelo de la Masia, pasando por varias categorías y llegando hasta el Barça Atlètic, consiguiendo la UEFA Youth League 2017/18. En este momento es el técnico de la UD Las Palmas, uno de los equipos revelación de la Primera División.

La relación con Laporta, sin embargo, no es la mejor. Tras empezar su segundo mandato, una de las primeras decisiones del actual presidente del Barça fue despedirle y poner a Sergi Barjuan. Según Laporta las razones eran "deportivas, económicas y estructurales", aunque el rendimiento de García Pimienta había sido muy destacado. "No veíamos al Barça B integrado con la línea del fútbol base" explicó el presidente tiempo después.

Freixa lo considera idóneo para el club, aunque cree que no es un nombre que baraje Laporta. "Con la mirada me dijo que no iba a ficharle*", ha comentado en el programa.

García Pimienta tiene un gran reconocimiento en el entorno Barça, tanto por su trabajo en las categorías inferiores como por sus resultados en la UD Las Palmas, a la que consiguió ascender. También contaría con el apoyo de varios jugadores de la plantilla a los que entrenó en categorías inferiores y mantienen una buena relación.