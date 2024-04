García Pimienta: "No sé por qué me echaron del Barcelona"

El entrenador de la UD Las Palmas, Xavi García Pimienta, asegura que sigue sin entender el motivo por el que se vio obligado a dejar su puesto como entrenador del Barça Atlètic después de que en un primer momento le aseguraran su continuidad al frente del filial azulgrana. El club argumentó diferentes razones en aquel momento para optar por su relevo por Rafa Márquez.

García Pimienta participó en un programa especial de 'El Partidazo de Cope' emitido desde el Nuevo Teatro Viejo de Arucas, una localidad de la provincia de Las Palmas en la isla de Gran Canaria.

Sorprendido tras casi tres décadas

García Pimienta fue jugador y entrenador del FC Barcelona a lo largo de casi tres décadas, y en algunos momentos su nombre incluso llegó a sonar entre los candidatos para entrenar algún día la primera plantilla blaugrana. El ahora técnico de la UD restó trascendencia a este asunto, pues consideró que "el entrenador del Barça B tiene que estar preparado por si el primer equipo lo necesita. Nunca me vi cerca", aunque sí confesó que "todo el mundo tiene que tener retos importantes".

Desconcertado con su salida

En cambio, no negó que para él fuera una sorpresa que en 2021 le comunicaran que ya no contaban con él para entrenar el filial, pues un poco antes le habían asegurado su continuidad, según afirmó. "No sé por qué me echaron. Me dijeron que seguiría un año más y a las dos semanas, me echaron".

'Pimi' rememoró que "fue (el vicepresidente deportivo) Rafa Yuste el que me lo dijo. No tengo rencor, pero sí me supo mal que me dijeran que seguía y en junio, cuando me dicen que no, ya tenían todos los equipos entrenador", lamentó. Sin embargo, el técnico catalán se consideró afortunado pues "seis meses después eso hizo que pudiera fichar por Las Palmas. Hay vida fuera de cualquier club".

Xavi García Pimienta explicó que todavía no está segura su continuidad al frente de la UD Las Palmas a pesar de que el equipo ocupa una cómoda 12ª posición en la tabla con 37 puntos, a ocho de Cádiz que marca la primera posición del descenso.

Apuesta por la continuidad de Xavi

En cuanto al actual entrenador del Barça, Xavi Hernández, con el cual se reencontró recientemente en el duelo entre ambos equipos que finalizó con victoria azulgrana por la mínima (1-0), García Pimienta comentó que mantiene "una relación muy buena con Xavi Hernández. No sé si puede quedarse, pero me gustaría porque es ADN Barça total. Quería ser entrenador del Barça y si ha tomado esa decisión, hay que respetarla. Cuando da esa exclusiva es porque lo ha meditado mucho", reflexionó.

Y aunque consideró que el Barça lo tiene "muy complicado" en la Liga por los 8 puntos de desventaja con el Real Madrid, 'Pimi' dio opciones a su exequipo en la Champions "porque vuelven De Jong, Pedri... y tiene opciones reales de ganarla", concluyó