Florentino estará en la comida de directivas del clásico pese a la tensión

El presidente del Real Madrid acudirá al ágape con la directiva del FC Barcelona previa al duelo en Montjuïc El 'Caso Negreira', las presiones del club blanco a los árbitros y otros rifirrafes hacen que la tensión actualmente sea importante

Si nada se tuerce, habrá comida de directivas previa al clásico del próximo sábado (16:15). Laporta ya lo confirmó en la entrevista con 'Catalunya Ràdio' de hace un par de días y el Diario Marca ha informado que Florentino ha aceptado la invitación y acudirá al ágape.

En los dos últimos clásicos no se ha producido este acto tradicional porque el Madrid se personó como acusación particular por el 'caso Negreira'. Algo que sentó muy mal en el seno del Barça, que decidió romper con la tradición y no organizar ninguna comida ni 'meeting' antes del encuentro. Ni en el clásico de Copa que el Barça cayó estrepitosamente ni en el de Liga que acabó con gol de Kessie.

FUEGO CRUZADO

Las relaciones continúan siendo tensas. Acusaciones cruzadas, la imputación de Laporta por cohecho o la presión que está ejerciendo el Madrid mediante su televisión para apretar a los árbitros antes del partido han sido objeto de polémica.

Florentino y Laporta, en una imagen de archivo reciente | SPORT

Xavi y Ancelotti han cruzado declaraciones en rueda de prensa, sin ir más lejos. Pese a todo ello, a priori reinará la cordialidad para el sábado. El ágape, por la hora del choque (16:15) será más bien un 'brunch' o aperitivo alrededor de las 13:00.