Dos 'fichajes' inesperados para la Champions

15 días para afrontar esa eliminatoria de Champions League ante el Nápoles. Una espera que se está haciendo eterna. El hecho de que se hayan quedado dos títulos por el camino no hace sino añadir cuota de protagonismo y de atención a esa eliminatoria que empezará a librarse el 21 de febrero en el mítico San Paolo de la ciudad partenopea.

En la fase de grupos, cosas extrañas del reglamento de la competición, tan solo podían jugarla los futbolistas inscritos en la Lista A (primera plantilla, básicamente) y los de la Lista B (jugadores que lleven más de dos años con el club). En este segundo saco entraron los Héctor Fort, Pau Cubarsí, Casadó, Aleix Garrido, etcétera.

NO LLEVAN MÁS DE DOS AÑOS

Pero claro, había otros casos que no alcanzaban esos dos años que no pudieron entrar en las listas de convocados. Y que sí están en dinámica habitual del primer equipo. Casos como los de Pau Víctor, que ha aterrizado este verano cedido del Girona, o Unai Hernández, que ya estaba el curso pasado pero que no alcanzaba esos dos años al haber aterrizado el verano de 2022.

Unai Hernández, este sábado en Vallecas con la indumentaria de suplente / Valentí Enrich

Los dos están siendo habituales en las listas. De hecho, el de Malgrat debutó con Xavi en el amistoso en Dallas. Todavía no han hecho su estreno oficial, pero el técnico egarense los tiene muy en cuenta. Así se lo ha transmitido y demuestra con las listas de convocados. Ya llegará su momento.

DOS HUECOS POR RELLENAR

Y otra muestra de que cuenta con ellos se ha producido estos últimos días. Cerraba el periodo de inscripciones para este segundo tramo de la Champions. Y, además de la lógica entrada de Vitor Roque, el único fichaje invernal, hubo dos novedades más. Quedaban dos huecos por rellenar y Xavi decidió que fueran para Pau y para Unai.

¿Qué significa eso? Pues que, si lo estima necesario, el técnico de Terrassa podrá citarlos para Nápoles o para rondas venideras en caso de pasar a cuartos. Sería su debut en una convocatoria continental.