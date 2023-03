Pedri: Objetivo ganar el doblete en el campo

El centrocampista tinerfeño no quiere fijarse plazos tras su recaída, pero desea ayudar al Barça en su 'sprint' final hacia la Liga y, en caso de los culés se clasifiquen, disputar la final de la Copa El canario no va a correr riesgos y no reaparecerá hasta que se sienta en perfectas condiciones físicas

De nada sirve pensar en los errores cometidos ni en qué hubiera sucedido si se hubiera actuado con más precaución. Pedri necesitará varias semanas más para reaparecer y, llegados a este punto, tanto el propio futbolista como el FC Barcelona deben mirar hacia delante y trabajar en lo que depende de ellos. El centrocampista tinerfeño está descartado para el trascendental clásico de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey y, tras el varapalo de la recaída, no le queda más remedio que centrar sus esfuerzos en dejar atrás la lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho que sufrió contra el Manchester United en el Spotify Camp Nou.

Para un futbolista de su juventud (20 años), todos los problemas e infortunios forman parte de un proceso de aprendizaje y conocimiento de su cuerpo. Si algo tiene claro Pedri después de sufrir el contratiempo en su recuperación es que no va a correr más riesgos a partir de ahora. Seguirá con minuciosidad, como ha hecho hasta ahora, los informes médicos; pero mandarán sus sensaciones. Si siente que necesita algunos días más de los estipulados para volver a vestirse de corto, así lo trasladará a Xavi Hernández y su cuerpo técnico. La cómoda situación del Barça en la Liga (y la imposibilidad de participar en las semifinales de Copa) le restará presión.

Es por ello que, de momento, el de Tegueste no quiere fijarse plazos. El pronóstico aproximado es de un mes adicional de baja, por lo que debería estar disponible para el encuentro ante el Atlético de Madrid del fin de semana del 23 de abril, pero si no considera que está al 105% no va a jugar. Retrasará su regreso a los terrenos de juego hasta la visita a Vallecas o el duelo en casa frente al Real Betis. Y es que Pedri se ha marcado un objetivo muy claro: quiere ganar el doblete en el campo. Desea ayudar al equipo en los compromisos decisivos de la competición doméstica y, en caso de que el Barça se clasifique, disputar la final de Copa, programada para el próximo 6 de mayo en La Cartuja.

Un final de temporada ilusionante

El 'mago' canario, muy feliz en Barcelona y con su rol en la plantilla, ha vivido varios de los años más complicados de la historia reciente del club azulgrana. Años de dificultades económicas, decepciones continentales, pérdida de prestigio institucional, el triste adiós de Leo Messi y un largo etcétera de adversidades. Ahora que el proyecto de Xavi ha dado un incontestable paso adelante en términos de competitividad y ha ilusionado al barcelonismo, Pedri no quiere perdérselo. Anhela tener protagonismo en el tramo final y decisivo de la temporada de la redención culé. Y ampliar un palmarés particular en el que, de momento, reposan únicamente una Copa y una Supercopa de España.

Perderse el clásico de Liga y no participar directamente en el éxtasis azulgrana con el épico triunfo ante el eterno rival, como no podría ser de otra forma, fue un golpe anímico para él. Su viral celebración con Ousmane Dembélé, sin embargo, corroboró su máxima implicación. Evidentemente, la frustración también le 'acompañará' en el último capítulo de la trilogía de enfrentamientos contra el Real Madrid que ha tenido que presenciar desde la enfermería. Su prioridad absoluta, sin embargo, será ayudar al grupo en el 'sprint' final hacia la Liga y certificar el doblete en La Cartuja si el Barça tiene la oportunidad de luchar por el título del KO.