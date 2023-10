Fermín: "El Real Madrid me llamó, pero me fui al Barça de un tirón"

"Ya soy uno más del vestuario, porque así me hacen sentir los compañeros" "Gavi no entiende otra cosa que no sea darlo todo, pero fuera del campo no es un liante"

Fermín se ha convertido en la gran revelación de la temporada en el FC Barcelona. Se ganó un puesto en el primer equipo durante la pretemporada, tras volver de su cesión en el Linares y a Xavi no le ha temblado el pulso a la hora de darle el espaldarazo definitivo. Tanto es así, que Fermín estrenará internacionalidad con la selección sub 21, que este viernes se mide contra Uzbekistan de clasificación para el Europeo de la categoría.

El centrocampista del Barça analizó todo lo que está ocurriendo en estos primeros compases de la temporada en 'El partidazo de la Cope'. Un inicio de campaña que no esperaba ni en el mejor de sus sueños: "No me esperaba dar el salto al primer equipo por lo que estaba viviendo años atrás, pero desde pequeño siempre he tenido trabajo y esfuerzo y la recompensa ha llegado".

Fermín pudo ser del Real Madrid, pero no tuvo ninguna duda cuando apareció el Barça: "El Madrid preguntó por mí alguna vez, pero yo siempre he sido del Barça. Mi padre nunca me contaban si había equipos que se interesaban por mí, me dejaban al margen, pero un día me preguntó que qué haría si viniera el Barça y yo le dije que me iba de un tirón".

"Echaba de menos a la familia, pero estaba viviendo mi sueño"

El de El Campillo reconoce que los primeros años en Barcelona no fueron fáciles: "Vine solo, sin mi familia y vivía en La Masia. Al principio es duro, especialmente por las noches. Piensas en tus padres y en los amigos, pero en La Masia te tratan de 10 y todos los compañeros están en tu misma situación. Nos ayudamos entre todos. No llegué al punto de no aguantar más. Echaba de menos a mi familia, pero estaba viviendo mi sueño. No cambiaba esto por volver a casa".

Y ahí conoció a Gavi, su mejor amigo dentro del vestuario: "Hemos vivido juntos en La Masía y estamos todo el rato juntos, menos cuando estoy en la universidad. En el campo se transforma. Es muy impulsivo y tiene espíritu competitivo, pero es un chico normal, muy simpático. No es un liante. Lo da todo en los partidos y en los entrenamientos. No entiende otra cosa que darlo todo. A veces es verdad que me dice, "'Fer', cómo he metido la cabeza ahí". Él es así y por eso ha llegado a donde ha llegado".

Pese a esta sintonía con Gavi, Fermín aclara que todo el vestuario le ha acogido con los brazos abiertos: "Ya soy uno más, porque así me hacen sentir los compañeros".

El centrocampista se dio a conocer a la afición del Barça por su gol al Real Madrid en la gira por Estados Unidos: "El partido contra el Madrid me colapsó instagram".