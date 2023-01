¿Quién es Fabio Blanco?

El extremo se incorporó al Barça Athletic en diciembre de 2021 tras una experiencia infructuosa en el Eintracht Extremo desequilibrante, fue una de las grandes perlas de la cantera del Valencia

Fabio Blanco (18 años, Almería) se incorporó al Barça Atlètic en diciembre de 2021 tras una experiencia infructuosa en el Eintracht. El jovencísimo extremo optó por probar la aventura alemana en lugar de renovar por el Valencia, pero la apuesta no le salió bien.

Antes, en su periplo por las inferiores del Valencia, se convirtió en uno de los jugadores más seguidos por el Barça. Su perfil, un extremo muy agresivo, gustaba en el club azulgrana que ya estuvo a punto de incorporarlo tras no renovar con el Valencia. Sus grandes actuaciones en el conjunto che, sobre todo durante su etapa juvenil, le valieron para convertirse en internacional.

Así juega Fabio Blanco | YOUTUBE.

Comparado en ocasiones a Feran Torres, aunque el juego de Fabio tiene mucho más al uno contra uno, finalmente se incorporó al Barça en el cierre de 2021. El delantero se puso a las órdenes de Sergi Barjuán, el entonces técnico del filial azulgrana. Esta temporada sigue con el Barça Atlètic, aunque a las órdenes de Rafa Márquez.

El ex del Valencia no ha terminado de explotar y no se ha consolidado en el once inicial. Esta temporada ha disputado hasta ahora 257 minutos y cuando ha jugado, en la mayoría de ocasiones ha sido saliendo desde el banquillo. La presencia de jugadores como Ilias o Estanis, también extremos, están comprometiendo los minutos de Fabio Blanco.