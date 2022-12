Otra reacción inacabada de un Barça Atlètic sin continuidad

Los de Rafa Márquez cayeron ante un Nàstic ordenado y muy peligroso a balón parado Robert Simón marcó en el añadido del primer tiempo y Fabio tuvo el empate en sus botas con un poste en la recta final

Derrota del Barça Atlètic que frena en seco una buena miniracha de dos partidos sumando. Los de Rafa Márquez volvieron a las andadas y como ya ha sucedido en otros partidos, la reacción llegó tarde tras un primer tiempo insípido y tener que remar a contracorriente.

FICHA TÉCNICA Primera RFEF NAS 1 ________________ 0 BAR ALINEACIONES Nàstic Manu García; Pol Domingo, Eric Montes, Josema, Joan Oriol; Pedro, Montalvo (Gorostidi, 89'); Robert Simón (Marc Álvarez, 63'), Pablo (Bonilla, 76'), Aarón Rey (Maurizio Pochettino, 89'); y Guillermo. Barça Atlètic Arnau Tenas; Álvaro Núñez, Pelayo (Alpha Diounkou, 74'), Chadi (Zalaya, 46'), Álex Valle (Roberto, 82'); Casadó (Aranda, 60'), Carbonell, Txus Alba; Luismi, Víctor Barberà e Ilias Akhomach (Fabio, 46'). Gol 1-0 M.45+1 Robert Simón. Árbitro Tárraga Lajara, del comité castellano-manchego. Amonestó a los local Pedro (49'), Josema (78') y Montalvo (82'), y a los visitantes Álvaro Núñez (25'), Txus Alba (45+1) y Zalaya (64'). Incidencias Partido de la Jornada 16 del Grupo 2 de la Primera RFEF disputado en el Nou Estadi de Tarragona ante 3.416 espectadores.

El Barça Atlètic no se encontró nada cómodo en toda la primera mitad. A los de Rafa Márquez les costó mucho sacar el balón jugado desde atrás por la presión adelantada de los tarraconenses, más metidos en el partido y que buscaron el gol a través del balón parado y los espacios abiertos para Pablo Fernández, su delantero más peligroso.

Mayor dominio local y el premio del gol

No hubo excesivas ocasiones, pero las principales fueron para el Nàstic. El bagaje del Barça Atlètic se quedó en un disparo lejanos de Ilias, que se situó por la banda izquierda, blocado sin problemas por Manu García. Rafa Márquez no pudo contar con Álvaro Sanz por unas molestias en el adductor de la pierna izquierda y su lugar en el once fue ocupado por Carbonell. Como era de prever, la novedad más importante arriba fue la entrada de Víctor Barberá, que estuvo desasistido en los primeros 45 minutos.

Los de Raül Agné, en cambio, llegaron con algo más de peligro, como el balón que sacó bajo palos Pelayo tras cabecear Josema. Lo probó después el exazulgrana Eric Montes desde fuera del área y en el tramo final, los locales reclamaron unas manos dentro del área. Cuando parecía que el marcador inicial iba a imperar al descanso, llegó el gol local. Certero remate de Robert Simón tras un centro desde la derecha, habilitado por el último toque de Pelayo pese a las protestas de los de Márquez, que reclamaron fuera de juego.

Márquez lo prueba todo sin éxito y final de 'correcalles'

Rafa Márquez dio entrada a Fabio Blanco por el lesionado Ilias y también reemplazó a Chadi por Zalaya. De hecho, el mexicano acabó sustituyendo a los dos centrales y es que jugar tan seguido pasó factura.

Tuvo una actitud más ofensiva el filial tras el descanso, pero la reacción no le dio para puntuar. Manu García se empleó a fondo en un cabezazo de Carbonell, Barberá reclamó penalti y buscó el empate el cuadro de Márquez, pero el Nàstic se defendió bien y a la contra y en la estrategia siguió haciendo mucho daño. Arnau Tenas salvó el segundo en un cabezazo de Josema.

El partido entró en la recta final con todo por decidir y en el 87', Fabio Blanco recibió de Aranda y chutó cruzado a la base del palo. Inmejorable ocasión para empatar y ya con el filial volcado, dos muy buenas para los de Raül Agné antes del pitido final. Marc Álvarez se topó con la rápida salida de Tenas y Gorostidi envió al travesaño. Los tres puntos se quedaron en Tarragona. El Nàstic entra en puestos de play-off y el Barça Atlètic se mantiene en tierra de nadie.