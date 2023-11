Eusebio supera el peor trance de su vida: "Vuelvo a estar contento"

El ex jugador del FC Barcelona recibió su camiseta 500 de Leyendas de España como debutante de la selección Eusebio Sacristán se ha convertido en un ejemplo de superación en los tres años de lucha por recuperar su vida

Eusebio Sacristán fue distinguido por las asociación Leyendas de España por su trayectoria como internacional. El ex jugador del Barça se llevó la camiseta como el debutante 500 de la Roja y expresó a SPORT sus sensaciones después de tres años de dura lucha tras sufrir una caída que le provocó una conmoción cerebral muy grave.

El de a Seca recibió la camiseta en Valladolid, donde se hizo futbolista antes de fichar por el Atlético de Madrid y pasar a la historia con el 'Dream Team' de Johan Cruyff. Aún es recordada la falta que forzó en Wembley y que supuso la primera Copa de Europa del FC Barcelona con el trallazo de Ronald Koeman.

Eusebio se ha convertido en un ejemplo de superación y ha recuperado la sonrisa que siempre le acompañaba. El ex futbolista atendió a SPORT en la sede de la Federación de Castilla y León en Valladolid, donde se le vio feliz y plenamente recuperado.

El vallisoletano afirmó sentirse “contento y mucho mejor, estoy disfrutando de un momento especial de mi vida, vuelvo a estar contento”. Una frase que pronunció con un entusiasmo tranquilizador para todo el mundo.

Eusebio Sacristán recibió la camiseta del debutante 500 con España | @leyendasespana

Eusebio recibió la camiseta de España con el dorsal 500, algo que le hizo especial ilusión: ”¡Qué bonito! Me ha tocado al camiseta del debut con este número, lo voy a tener muy grabado para siempre. Estoy viviendo un día muy especial”.

El ex jugador explicó cómo ha sido su vida en los últimos años y que ha permanecido "mucho tiempo centrado en mi recuperación, continuamente trabajando con logopedas que me han tratado y han luchado a mi lado. La evolución es positiva y estoy muy contento”.

Eusebio se ha convertido en un ejemplo de superación por cómo ha afrontado este trance: “La gente ha estado pendiente de mí, lo que me pasó y el camino que he seguido. Estoy mejor. Si hay gente que se alegra, me pone muy contento”.

El fútbol como terapia

Actualmente, Eusebio Sacristán dedica tiempo “viendo mucho fútbol, es lo que me ha gustado en mi vida y, en este proceso de recuperación, he estado muy pendiente de todo cómo se juega y se desarrolla”.

Del Barça habló con un sentimiento muy afectivo: "Al Barça lo veo de manera especial para mí. Pasé etapas muy importantes, como jugador, ayudante de Rikjaard y entrenador del Barça B. Lo sigo mucho y ha marcado mi vida. Estoy ilusionado cuando las cosas van bien. Estamos en un principio de temporada y espero que el Barça siga creciendo y logre los objetivos a final de temporada”.

De Xavi Hernández, Eusebio defendió que "es una figura muy importante, consiguió objetivos muy relevantes para el club. Jugaba en una posición que miraba mucho, de centrocampista, y me siento muy identificado con él".

Eusebio es optimista y recalcó que está "muy contento de todo lo que Xavi ha hecho para el club. Tengo la ilusión de que va a conseguir cosas importantes. Estoy seguro de que seguirá el camino para conseguirlo de nuevo en el Barça”.