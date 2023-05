Eusebio: "Durante mucho tiempo he pensado qué hacía en esta vida"

El entrenador y exfutbolista ha reaparecido públicamente esta noche, en el programa 'Vaques Sagrades' de TV3, dos años después del grave accidente doméstico que sufrió a finales de 2020 "No podía hablar, no me salían las palabras"

Eusebio Sacristán ha reaparecido públicamente esta noche, dos años después del grave accidente doméstico que le cambió la vida en el penúltimo día de 2020. El entrenador y exfutbolista vallisoletano sufrió una caída que le causó un traumatismo craneoencefálico por el que estuvo más de tres semanas en coma inducido. El jugador del Dream Team habló con Lluís Canut en el programa 'Vaques Sagrades' de TV3.

"No sabía qué hacer en esta vida si no podía tener una conversación con otra gente. Estaba solo, en mi mundo, sin poder hablar con nadie", explica Eusebio sobre el momento más duro que ha vivido nunca.

"Me di cuenta de que había tenido una vida de éxito. Había conseguido todo lo que quería. Pensé en el por qué del accidente y encontré el motivo. La causa de todo el proceso era para decirle a la gente todo lo que me he había pasado en la vida. Nunca le había dicho a nadie lo que quería conseguir, lo que conseguí finalmente. Ahora puedo decir que mi vida ha sido un éxito".

Seguir luchando

Ahora, su objetivo es "seguir luchando para tener una vida normal y una conversación normal". El entrenador sigue haciendo tratamientos optometristas, terapéuticos y de logopedia. Pero la pasión que ha guiado su vida sigue intacta:

"Desde pequeño solo tenía una cosa en la cabeza: quería ser futbolista. Ha sido lo más importante de mi vida. Cuando no tenía la capacidad de hablar con nadie y estaba alejado del verde, he seguido haciendo lo que más me gusta: ver fútbol".