Confianza para Xavi

Xavi dijo que el mal ambiente que se genera, ese murmullo en negativo no es bueno para el grupo. No se escudó en las críticas para justificar la mala racha de juego del Barça

No sé si el parón de selecciones es bueno o no para Xavi y sus jugadores. En su última aparición ante los medios, el entrenador puso el dedo en la llaga a la prensa, algo que no falla para que esta salte en defensa propia comentando que lo del entrenador son excusas de mal pagador. Yo, aunque me sirvo de la generosidad de este periódico para dar mi opinión, no soy prensa, y veo la polémica generada por las declaraciones como un runrún innecesario que se prolonga en el tiempo justamente porque no hay de otra cosa de la que hablar hasta que no se celebre el siguiente partido.

Xavi lleva muchos años en esto y sabía muy bien las consecuencias que tendría meterse con el entorno mediático. Tal vez por eso lo hizo. En cualquier caso, no me parece al cien por cien verdad ni lo que dijo Xavi ni lo que contesta la prensa. Tal como dijo el entrenador, estoy convencido de que a algunos jugadores les afectará lo que se dice y se publica, pero también pienso que a algunos si, y a otros no. De hecho salió Iñigo Martínez en rueda de prensa declarando que a él no le influenciaba en absoluto lo que se dice. Por eso creo que la prensa no es la culpable del juego del equipo, puede influir algo, pero no lo es. Pero no es lo que dijo exactamente Xavi. No me parece justo que algunos periodistas intenten tergiversar las declaraciones diciendo que el entrenador se escuda en las críticas para justificar la mala racha de juego del Barça. No es así. Xavi dijo que el mal ambiente que se genera, ese murmullo en negativo no es bueno para el grupo.

Más allá de esta polémica, y dejando las cosas enfriar, pienso que lo mejor que podemos hacer es seguir apoyando al entrenador. Tal como declaró el director deportivo hace unos días, confiemos en Xavi, no caigamos en la trampa de siempre de pensar que con otro entrenador las cosas irían mejor. Me suscribo a las palabras de Carles Puyol, que en la visita que hizo hace unos días a su amigo, señaló que a quien había que pedir el esfuerzo y los resultados es a los jugadores, que para juzgar el trabajo del entrenador hay que esperar a fin de curso. Pues eso.