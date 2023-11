Se cumplen 30 años de la noche sevillana que cambió la historia de la Selección Española

El 17 de noviembre de 1993 España venció a Dinamarca en un partido trascendental que supuso la clasificación para el Mundial de EEUU. La Selección fue capaz de imponerse a la Dinamarca de Laudrup, Campeona de la Eurocopa de 1992, a pesar de jugar con 10 desde el minuto 11 de partido. Zubizarreta fue el jugador expulsado y un joven Cañizares dio un auténtico recital para mantener su portería a 0. Hierro marcó el gol del triunfo para España.

A pesar de lograr la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, no corrían buenos tiempos para la Selección Española de fútbol. Vicente Miera dio paso a Javier Clemente, un entrenador elegido expresamente por el presidente de la Federación Ángel María Villar. Clemente tenía un objetivo claro y meridiano, llevar a España al Mundial de EEUU, tras habernos perdido la Eurocopa del año 1992, celebrada en Suecia.

Y el sorteo de la fase de clasificación no fue demasiado benévolo para nuestros intereses. España quedó encuadrada en un grupo con Selecciones como Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, además de la vigente campeona de Europa, Dinamarca, que había dado la sorpresa proclamándose campeona en Suecia, con un futbolista que sobresalía por encima de los demás, Michael Laudrup.

Tras una victoria contundente en la primera jornada ante Albania por tres goles a cero, llegaron las dudas. La Selección cosechó tres empates a cero consecutivos ante Letonia, Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, y una posterior derrota en Dinamarca por la mínima, puso francamente cuesta arriba la presencia de España en el Mundial de EEUU. Afortunadamente, el equipo dirigido por Clemente pudo reconducir la situación, encadenando cuatro victorias consecutivas en el grupo, y llegando a la última jornada dependiendo de si mismo y en su casa para lograr el billete al Mundial. Eso sí, el partido sería una final ante Dinamarca.

Un pierde paga ante la Campeona de Europa

Si el partido era vital para España, no lo era menos para los daneses, que también buscaban su pasaporte para EEUU. España debía conseguir la victoria para clasificarse, mientras que a Dinamarca le bastaba con no perder. Y ante esta situación, el Sanchez Pizjuan de Sevilla, estadio que acogió el encuentro, se convirtió en una auténtica caldera que no paró de animar en ningún momento al combinado nacional español. Muchos de los presentes en aquel encuentro, como, por ejemplo, el ex Seleccionador Luis Enrique, han llegado a manifestar que nunca han vivido un apoyo tan grande como el que aquella noche en Sevilla.

Y lo cierto es que España necesitó ese calor de su público más que nunca, porque si el partido ya era difícil, teniendo que ganar a la vigente Campeona de Europa, se complicaría muchísimo más a los 11 minutos, cuando el portero de la Selección, Andoni Zubizarreta, fuera expulsado por derribar a Michael Laudrup cuando se preparaba para marcar el primer tanto del partido.

Cañizares se convirtió en el héroe de la noche

España se quedaba con 10 y un jovencísimo Santiago Cañizares entraba en acción. El por aquel entonces portero del Celta de Vigo, hacía su debut con la Selección Española, ya que el habitual segundo portero, Julen Lopetegui, no pudo acudir a la cita por lesión. Y aquella noche del 17 de noviembre de 1993 le cambió la vida.

Cañizares dio un auténtico recital y fue capaz de dejar su portería a cero, a pesar del asedio de los daneses. El de Puertollano lo paró absolutamente todo y un gol de Fernando Hierro de cabeza a la salida de un córner, le dio a España la victoria y la clasificación para el Mundial. Junto a la Selección de Clemente, se clasificaría también Irlanda del Sur y Dinamarca se quedaría en casa viendo la cita mundialista por televisión.

Desde el 94, España, en todas las fases finales

No solo Dinamarca dio la sorpresa, quedándose fuera del Mundial. A EEUU tampoco viajaron Selecciones de renombre como Francia e Inglaterra, al quedar eliminadas en la fase de Grupos. Clemente si fue capaz de clasificar a España y desde entonces, La Selección ha estado presente en todas las fases finales, ya sean Eurocopas o Mundiales. Aquella noche de Sevilla, por tanto, cambió la historia de la Selección, al menos la historia reciente. Fue un punto de inflexión, que nos llevó tiempo después, y con otros Seleccionadores, claro está, a ganar dos Eurocopas, un Mundial y recientemente la ‘Nations League’.

Ahora es Luis de la Fuente el ‘capitán’ que debe guiar a España a Alemania, sede de la próxima Eurocopa, donde ´La Roja’ es una de las aspirantes a ganar el título. Según los pronósticos de Betfair, España es la cuarta favorita, con una probabilidad implícita del 12,5%, solo superada por la principal favorita, la Inglaterra de Bellingham (22,2%), la Francia de Mbappé (20%) y la anfitriona Alemania (14,2%).

Hoy la Selección Española aspira a los títulos y seguramente nada sería así, sin la noche sevillana en la que Cañizares y Fernando Hierro pudieron cambiar la historia de la Selección Española de Fútbol.