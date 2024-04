La estrategia de Mendes para cerrar la 'operación Joao Félix'

La situación de Joao Félix y Ansu Fati para la próxima temporada sigue sin resolverse. Ambos están cedidos con el objetivo de recuperar sensaciones y algo de valor de mercado, aunque ninguno de los dos ha conseguido demasiado protagonismo en el campo.

El Barça debe empezar a planificar la campaña 2024/25, y no hay nada claro en las posiciones de ataque. Podría haber alguna venta importante en verano y no se esperan muchas llegadas, así que todo lo que sean refuerzos sin coste serán bienvenidos.

Ahí entran en juego Joao y Ansu. El canterano del Barça está en el Brighton, pero no termina de recuperarse del todo de las lesiones y Roberto de Zerbi sigue esperando más de él. El portugués, cedido por el Atlético de Madrid, no es titular en el Barça, pero se encuentra bien en el club y no tiene intención de volver a Madrid. El verano pasado, el Atlético no recibió ofertas por Joao Félix y tuvo que cederle al Barça para no quedárselo. Parece que este año la situación va a ser la misma, pero el club colchonero quiere dinero por él, algo que el Barça no tiene.

Jorge Mendes, agente de ambos futbolistas, está buscando una situación para contentar a todas las partes. Según 'Relevo', la intención del representante luso es prorrogar la cesión de Félix en el Barça. Pero en lugar de que el Barça pague por Joao, Mendes quiere cerrar la cesión de Ansu Fati al Atlético.

El delantero español no es uno de los objetivos principales de Simeone para reforzar la plantilla, pero puede ser una pieza interesante para el equipo madrileño, que además evitaría la vuelta de Joao Félix. Ansu podría revalorizarse tras su flojo paso por Inglaterra y el Barça podría hacer caja con él. El Sevilla también está pendiente de la situación.

El problema es que la operación favorece bastante más al Barça que al Atlético, ya que el valor contable de Joao es más alto que el de Ansu. Es por eso que otros jugadores podrían entrar en la operación, como Íñigo Martínez, según 'Relevo'.

Pese a que la intención de Joao Félix es quedarse en la ciudad condal, el objetivo del Atlético es venderle por un cantidad que salve algo de los más de 120 millones que pagaron por él. Las posibles ofertas que lleguen serán claves para el futuro de Joao en Barcelona. Y en consecuencia, de Ansu Fati.