La divertida anécdota de Andy y Lucas: casi se pegan con Eminem

La Resistencia se mudará a RTVE a partir de septiembre de 2024, pero hasta entonces, el programa presentado por David Broncano sigue emitiéndose de lunes a jueves en Movistar Plus+. Sorpresa mayúscula para los fans de Andy y Lucas este jueves 2 de mayo dado que el dúo musical fueron los invitados de la noche.

Un grupo que se convirtió en protagonista por la divertida (y curiosa anécdota) que ambos miembros recordaron.

Lucas casi se pega con Eminem por culpa de una 'estafdora'

La entrevista empezó como siempre, fluyendo y permitiendo a los invitados que se dejasen llevar. El punto álgido llegó cuando Lucas empezó a narrar una anécdota de lo más sorprendente: un día, casi se pega con Eminem en Barcelona. ¿Qué ocurrió y por que se llegó hasta ese punto? El cantante lo explica:

"Estábamos en un concierto y Eminem estaba también en la ciudad aquellos días (...). Había una chavala que iba en sillas de ruedas que empezó a llamarle llorando, pero el notas no se paró. Le dije: 'Eminem, you stupid'. ¡Pedazo de insulto! ¿Eh?", empezó narrando Lucas.

En ese momento, el rapero se giró y le contestó insultándole sin parar: "me fui hacia él con los de seguridad que venían conmigo y nos separamos. Vino un Mosso d'Esquadra y os separaron (...). Cuando me di la vuelta, la silla de ruedas estaba vacía: la chavala se fue corriendo. ¿Qué te parece la situación? Por poco me pego por culpa de ella".