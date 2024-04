El 'palo' de De Zerbi a Ansu Fati: "No es suficiente..."

Ansu Fati sigue sin encontrar su nivel en el Brighton. Las lesiones no le han permitido jugar con continuidad y contar con la confianza de Roberto De Zerbi, que pese a las múltiples bajas en las posiciones de ataque no está apostando por el delantero cedido por el Barça. El último toque del técnico fue en Anfield, donde Ansu no disputó ni un minuto.

El atacante español reapareció el 3 de febrero y no ha generado ningún gol desde entonces. De Zerbi ha hablado sobre él en la rueda de prensa previa al partido de este miércoles frente al Brentford. "Tiene que dar algo más, porque lo que está haciendo no es suficiente", ha señalado con dureza el técnico.

Ansu Fati solo ha marcado 2 goles en 15 partidos de Premier League, aunque solo ha sumado tres titularidades. En la Europa League ha marcado dos en seis encuentros, y no ha anotado en las copas nacionales.

"Las expectativas con él son siempre muy altas", ha reconocido De Zerbi. "Su primera parte de carrera ha sido dura de aceptar y entender, pero para los grandes jugadores lo más importante es adaptarse a las expectativas que tienes", ha expresado el italiano.

Pese al toque de atención, el entrenador del Brighton ha mostrado su apoyo al delantero. "Estamos ayudándole. Es un chico sensible, un buen chico, y cuando trabajas con gente así estás contento si puedes ayudarles" ha comentado De Zerbi.

Sin pistas sobre su futuro

Por otra parte, Roberto De Zerbi sigue feliz en el Brighton y no da pistas sobre su futuro. El italiano ha sonado como nuevo entrenador del Barça, aunque tiene una cláusula de 15 millones para salir del club inglés. "Me preguntáis mucho por el mercado de fichajes, si me voy o no. Estoy orgulloso no solo de ser el entrenador de estos jugadores, sino de ser entrenador del Brighton. Y sé que soy muy afortunado de trabajar con estos jugadores y con este club", ha señalado el técnico.

Las lesiones siguen siendo su mayor preocupación. "Me gustaría competir de otra forma, con la plantilla al completo, pero intento jugar de una manera, independientemente de tener o no a todos los jugadores disponibles", ha comentado.

Sobre si resolverá su futuro a final de temporada, De Zerbi considera que no es un problema para él en este momento: "Forma parte de mi trabajo. Por el momento quiero estar centrado en el campo y en el objetivo que podemos alcanzar. Tengo contrato por el momento. Estoy tranquilo, sin problemas. Los problemas están en las lesiones de los jugadores y en la preparación de los partidos".