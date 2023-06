Èric Garcia toma el relevo de Busquets

El de Martorell ejercerá de pivote en la última jornada de LaLiga ante el Celta Ferran Torres también acabará la temporada como titular en Vigo

Xavi ha dado a conocer el once inicial con el que el Barça cerrará LaLiga en Vigo. El técnico ha optado por una alineación en la que aparecen varios cambios. Uno de ellos, obligado por la ausencia de Sergio Busquets de la lista de convocados, es la presencia de Èric Garcia como, aparentemente por los nombres elegidos, pivote en el centro del campo.

No es la primera vez que ocurre esta temporada, puesto que Xavi ha situado en esa posición al de Martorell en varias ocasiones. La última vez fueron los últimos minutos ante el Mallorca en el Spotify Camp Nou. Fue su séptima presencia en el equipo como pivote. De ellas, solo dos veces ha disputado los noventa minutos, ante el Elche en el Martínez Valero (0-4), y ante el Valladolid (3-1) en Pucela. Ante el Celta podría ser la tercera.

Más allá de que Xavi siga aspirando a futbolistas como Kimmich o Zubimendi, Èric quiere demostrarle que está ahí para lo que necesite y que, aunque nadie puede sustituir al cien por cien a Sergio Busquets, convertirse en un jugador que puede ejercer tanto de central como de mediocentro ofrece alternativas a la plantilla que la hacen más polivalente.

Además de Èric Garcia, otra de las grandes novedades en el once es la presencia de Ferran Torres, que no jugaba de inicio desde el partido disputado en el campo del Rayo Vallecano. El once completo es Ter Stegen, Sergi Roberto, Kounde, Christensen, Marcos Alonso, Kessie, De Jong, Raphinha, Lewandowski y Ferran Torres.