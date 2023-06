Todos los equipos que quieren a Arda Güler

Además de la entidad blaugrana, clubes como el Arsenal, Newcastle, Real Madrid y AC Milan también van tras los pasos del joven turco El Fenerbahce y el futbolista podrían alargar su vínculo un curso más aumentando la cláusula de rescisión si no se dan las condiciones deportivas ni económicas para cerrar una salida este verano

Arda Güler está llamado a ser uno de los principales protagonistas y agitadores del presente mercado de fichajes. Varios de los grandes clubes europeos siguen los pasos del joven futbolista turco y ya trazan la ofensiva para lograr su incorporación. El Barça está entre los candidatos para cerrar la incorporación del futbolista del Fenerbahce, pero la delicada situación económica por la que lleva tiempo atravesando la entidad dificulta la operación, ante tal competencia de equipos interesados.

Además del FC Barcelona, clubes de la Premier League como el Arsenal y el Newcastle, el AC Milan de la Serie A o, incluso, el Real Madrid, son algunos de los equipos van tras Arda Güler. El futbolista deberá tomar una decisión trascendental para escoger en qué club seguirá formándose profesionalmente.

Los equipos interesados en el fichaje Arda Güler | SPORT

No obstante, el entorno del jugador estaría demandando una prima de fichaje o comisión de unos 20 millones de euros, tal y como sucedió cuando Haaland firmó por el Borussia Dortmund. De no cumplirse las condiciones deportivas ni económicas, tanto el jugador como el Fenerbahce no descartan seguir vinculados -el contrato del turco finaliza en 2025- y aumentar notablemente la cláusula de rescisión, actualmente estipulada en 17,5 millones de euros.

Por lo que respecta a la posición del Barça, el club ha iniciado contactos con el jugador para demostrar que van en serio. Xavi Hernández ha dado el 'ok' deportivo abosluto a su incorporación y Deco, quien está enamorado del turco, futbolísticamente hablando, ha recomendado su fichaje como prioritario. Ahora bien, su llegada (igual que la de Vitor Roque) dependerá del 'fair play' financiero y de que haya salidas como las de Dest, Lenglet, Umtiti, Collado o Gustavo Maia.

En el seno del FC Barcelona se afronta con optimismo el posible fichaje del jugador del Fenerbahce. La determinación de Deco es absoluta y, gracias al trabajo realizado durante los últimos meses, la operación se antoja más que posible pese a la feroz competencia que habrá este verano.