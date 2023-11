El Barça, muy atento a Mats Wieffer, del Feyenoord

El Barça vigila muy de cerca al centrocampista del Feyenoord, cuya progresión en el último año ha sido excelente El neerlandés encaja en los principales parámetros: joven pero ya con cierta experiencia, asequible a nivel de precio y con potencial

La marcha de Sergio Busquets dejó al Barça cojo en el pivote defensivo. La llegada de Oriol Romeu fue un fichaje para el corto plazo, pero el club sigue buscando en el mercado una figura que pueda tener larga trayectoria como azulgrana. El incómodo momento económico de la entidad lo hace todo más difícil. A según qué jugadores no se puede aspirar, por lo que no queda otra que fijarse en jugadores en línea ascendente que todavía no han 'explotado'.

Siguiendo los citados parámetros, el Barça ha fijado sus ojos en Mats Wieffer, centrocampista del Feyenoord. Wieffer, que curiosamente este jueves cumple 24 años, es pieza clave en el elenco de Arne Slot. El curso anterior, el equipo de Róterdam fue capaz de romper la hegemonía del Ajax en la Eredivisie. En la actual temporada, el Feyenoord es segundo en liga, mientras que en Champions League mantiene sus opciones de clasificarse para los octavos de final.

La curva de progresión del centrocampista se ha acentuado exponencialmente en el último año. A partir de enero, el protagonismo de Wieffer en su equipo se catapultó. Y desde entonces no ha dejado de crecer. Tanto ha sido así que ni Ronald Koeman ha podido resistirse a contar con él. Desde marzo, Mats va con la selección absoluta de Países Bajos, con la que ya ha disputado seis partidos, tres de ellos como titular. Sirve la última cita de la 'oranje' como referencia para entender los galones que ya tiene Wieffer en la selección: jugándose medio acceso para la próxima Eurocopa en Atenas, Koeman colocó de inicio al centrocampista del Feyenoord.

El Barça vigila de cerca a Mats Wieffer, centrocampista del Feyenoord | UEFA

Polivalente, el neerlandés puede jugar de '6' y de '8'

Wieffer, que tanto puede ejercer de pivote como de interior, gusta al Barça porque encaja en todos sus parámetros: tiene potencial, es joven pero ya acumula experiencia, aún no ha tocado techo y su precio no sería desorbitado. Para más inri, mide 1.88 de altura. Pese a renovar en mayo hasta 2027, el club azulgrana entiende que, de ser el elegido, la operación se podría llevar a cabo tras negociar primero con el Feyenoord.

El conjunto azulgrana ya ha visto en directo a Mats varias veces y desde el club de Róterdam aseguran ser conscientes de ello. El seguimiento hacia su figura se ha estrechado, aunque no es el único candidato para reforzar esa posición el próximo verano. Ante la actual situación económica, el Barça todavía no puede dar pasos en firme por un jugador que en la presente campaña ya ha logrado dos goles y una asistencia, sin ser ese su deber. Pero eso no quita que el área deportiva azulgrana ya avance para cuando las arcas sí permitan movimientos.

Sigue la difícil búsqueda iniciada en verano

Desde primavera, cuando Sergio Busquets deshojó la margarita y decidió poner punto y final a su histórica trayectoria como azulgrana, el Barça inició la 'caza' de un sucesor para el de Badía. El primer plan fue pensar en alguien para corto y también medio plazo. Alguien que pudiera llegar con la vitola de titularísimo para un período de mínimo cuatro o cinco años. Martín Zubimendi era el gran deseado de Xavi, pero el precio -60 millones- lo convirtió en prohibitivo.

Lo mismo ocurrío con Kimmich, por más que parece que hay ciertas turbulencias ahora entre el teutón y el Bayern. Amrabat era una opción 'low cost' pero ni así el Barça podía desembolsar 20 o 25 millones. Brozovic, de hecho, se cayó de lista precisamente por esto. Al final, el 'fair play' ahogó al club hasta el punto de que Oriol Romeu tuvo que ser el elegido a cambio de 3.4 millones de euros.