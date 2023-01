Enrique Cerezo: "El Barça siempre da miedo"

"Con Lewandowski o sin él, es un equipo muy joven y con mucho talento. Es uno de los candidatos al título de Liga", ha declarado el presidente del Atlético de Madrid El máximo dirigente colchonero también ha actualizado la 'carpeta Joao Félix': "En el mundo del fútbol puede pasar de todo, pero lo normal a día de hoy es que se quede"

Enrique Cerezo ha atendido a los medios de comunicación antes de la comida de directivas previa al partido de esta noche entre Atlético de Madrid y FC Barcelona en el Cívitas Metropolitano. El presidente colchonero ha restado importancia a la baja por sanción de Robert Lewandowski y ha asegurado que “el Barça siempre da miedo”. “Con o sin él, es un equipo muy joven y con mucho talento. Es uno de los candidatos al título de Liga”.

El máximo dirigente del club rojiblanco no se ha querido mojar sobre el castigo de tres partidos al ariete polaco. ¿La ratificación de la sanción? No sé, aquí hay tanta justicia…”, se ha limitado a responder al respecto antes de elogiar el trabajo de la junta directiva de Joan Laporta y la dirección deportiva del Barça para fichar a ‘Lewy’ el pasado verano pese a la complicada situación económica del club: “Han hecho un gran trabajo. Me parece muy bien que hayan sacado dinero de ahí”, ha valorado sobre las palancas.

Enrique Cerezo, satisfecho del "gran negocio" colchonero con Antoine Griezmann, también ha actualizado la ‘carpeta Joao Félix’. “El destino de João Félix sigue siendo el Atlético de Madrid. Que yo sepa no ha venido nadie. En el mundo del fútbol puede pasar de todo, pero lo normal a día de hoy es que se quede”, ha apuntado sobre el incierto futuro del atacante portugués. “Joao al Barça? Eso os lo pensáis vosotros, os escribís dos líneas y a ver qué os sale”, ha añadido.

Por último, Cerezo también ha dejado claro, sobre la Superliga, que “para nosotros solo hay una Liga y es la española, en la que estamos”. Aunque el Barça, líder, tiene once puntos más que el Atlético, el presidente del equipo madrileño no cree que el compromiso de esta noche sea decisivo: “Hace dos años le sacábamos 16 puntos al segundo y, si no hubiéramos ganado el último partido, hubiéramos perdido la Liga”.