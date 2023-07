Enfado en el Girona por las llamadas a Oriol Romeu

No entienden porque Xavi ha llamado a un jugador que no acaba contrato Explican que no quieren perder al jugador y se remitirán a su cláusula de rescisión

No ha sentado nada bien en el Girona el acercamiento que desde el Barça se ha hecho a Oriol Romeu. “Nos consta que Xavi ha llamado a nuestro jugador y Oriol Romeu no queda libre, tiene contrato con el Girona hasta el 2025, así que diría que eso no se puede hacer”, explican desde el club de Montilivi.

Añaden que estaría bien que, si el Barça quiere realmente al de Ulldecona, la comunicación se produjese entre clubes, más teniendo en cuenta la buena relación que hay entre las dos directivas.

El centrocampista catalán ha sido uno de los jugadores más destacados del equipo de Míchel en la temporada que acaba de finalizar y en el Girona no les gustaría quedarse sin él, aunque son conscientes del interés del Barça y también que Romeu estaría encantado con volver a la que fue su casa.

Oriol Romeu, uno de los objetivos del Barça | SPORT

El de Ulldecona se ha convertido en objetivo azulgrana después de que se hayan ido cayendo otras opciones por el camino para reforzar la posición de medio centro tras la marcha de Sergio Busquets. Zubimendi, el favorito de Xavi, es muy caro. Está fuera del alcance de la maltrecha economía azulgrana, como ha reconocido el propio presidente, Joan Laporta. Otra opción ha sido Marcelo Brozovic, pero el Barça, como también reconoció Laporta, no está en disposición de entrar en una subasta con el Al Nassr.

La cláusula

Siendo como es la posición de medio centro muy importante para Xavi, el propio técnico de Terrassa se ha involucrado en la búsqueda del sustituto de Busquets, pensando ahora en Oriol Romeu.

Desde el Girona, explican que nadie del Barça se ha dirigido a ellos y que el jugador no está en venta, por lo que si quiere salir será tras el pago de su cláusula de rescisión, inferior a los diez millones de euros.