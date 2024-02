Elena Fort: “Espero que Laporta pueda hacer un segundo mandato”

La vicepresidenta del FC Barcelona, Elena Fort, en una entrevista que ha concedido a RAC1, ha abordado la actualidad de la entidad azulgrana y ha destacado que le gustaría que el presidente Joan Laporta pudiera hacer un segundo mandato “para acabar el trabajo empezado”. Agregó que “más que nunca, está con mucha fuerza”. Fort también ha hablado del nuevo Camp Nou, de la sorprendente convocatoria de Alexia Putellas con España, de la injusticia que a su parecer se está cometiendo con el Barça, de Víctor Font y de los ya famosos canapés que ‘volaron’ en el palco de Montjuïc después del partido contra el Granada.

Quedan dos años para las elecciones. ¿Se ha planteado ser presidenta del Barça?

No. El día a día del Barça es muy intenso y no me lo planteo. No me veo como candidata. Espero que Laporta pueda hacer un segundo mandato y acabar el trabajo. Me gustaría. Está con mucha fuerza, más que nunca.

¿Está preparado el Barça para tener una mujer presidenta?

Es una buena pregunta. No lo sé... Creo que, en el mundo del fútbol, no en el barcelonista, cuesta mucho ver mujeres gestionando en este ámbito. El equipo femenino, desde el punto de práctica deportiva ha dado un paso muy importante. Pero muchas veces me pregunto la razón por la que el porcentaje de mujeres socias en nuestro club es solo de un porcentaje del veinte y poco por ciento... Me pregunto: ¿Por qué a las mujeres nos cuesta hacer el fútbol más nuestro?

¿Qué legado dejará usted en el club?

Una de las cosas que puedo dejar de mi paso por el Barça es normalizar la presencia de una mujer en la gestión de un equipo como el FC Barcelona, de alto nivel, que no es lo que pasa en otros sitios. Voy por los estadios y, como mujer, me encuentro muy sola, absolutamente sola. Y muchas veces, incluso, me encuentro con personas que no me ubican como vicepresidenta del Barça. Es importante visibilizar este papel.

¿Cómo valora la convocatoria de Alexia con España?

Lo que el club entiende es que es un tema complejo porque en estos momentos la jugadora está en proceso de recuperación. Es un tema muy sensible y nos preocupa porque los servicios médicos tienen una opinión contraria al hecho que se ha producido. A partir de aquí deberemos gestionar esta situación que no nos gusta y esperar a que no pase nada y todo vaya bien.

Maria Elena Fort, durante su intervención en la Asamblea / FCB

¿Cuál es el estado del club?

No es el mejor posible, seguramente. Desde el punto de vista deportivo creo que hay un proyecto de consenso y, por las razones que sean, no ha salido como se esperaba, pero también es cierto que el estado el club está en franca mejoría de cómo nos lo encontramos en 2021. En tres años ha habido un trabajo titánico por parte de todos, con mejoras reales. Deportivamente hay picos, como en todas las épocas. Económicamente estamos mejoramos y trabajamos día a día para que se consolide.

Es decir, el Barça no está tan mal…

Cualquier entidad que no fuera el FC Barcelona hubiera quebrado. El trabajo titánico de estos años, en los que además se ha mejorado la plantilla y se ha ganado una Liga, creo que hay que mirarlo con perspectiva que va más allá de los intereses personales. Necesitamos que todo el mundo se percate que el Barça no está tan mal como algunos quieren hacer ver.

¿Qué pasó con los canapés de Laporta? ¿Volaron?

No lo vi. Lo he leído. Sí vi cómo lo increpaba un socio, fue molesto. Las cosas se están haciendo bien, pero cualquier socio tiene derecho a hacer la crítica que quiera. A nadie le gusta que lo increpen, pero se acepta y punto.

¿Y de la refundación que pide Víctor Font?

Tenemos que mejorar, sí. Estamos en proceso de mejorar, lo estamos haciendo. Que mejoraremos, es lo que queremos, por eso estamos trabajando. Se dicen muchas cosas, pero no se ajustan a la realidad. Si haces un análisis crudo y objetivo de los números del Barça, la situación económica es mucho mejor. No se puede decir, bajo ningún concepto, que hemos empeorado.

¿Cómo están las obras del Camp Nou?

Estamos acabando una fase complicada y empezamos con los pilares, que serán la base de la tercera gradería y acabando los trabajos internos de la primera y segunda. Estamos contentos. A finales de 2024 volveremos al Spotify Camp Nou.