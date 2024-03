Eberl descartó a Klopp para el banquillo del Bayern... pero no a Xabi Alonso

El flamante director general deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, concedió una entrevista a 'Bild' en la que dio algunas líneas maestras de la estrategia que piensa seguir en los próximos meses, con especial atención al relevo en el banquillo bávaro de Thomas Tuchel. Desde que se anunció de manera oficial que Tuchel no seguirá la próxima campaña en el banquillo del Allianz Arena, se le ha relacionado con el FC Barcelona, como uno de los principales candidatos para tomar el relevo de Xavi Hernández, quien a su vez comunicó en rueda de prensa que abandonará su cargo en el conjunto catalán a partir del 30 de junio.

Jürgen Klopp, protagonista

El baile en los banquillos de los 'grandes' de Europa no se frena aquí, pues ya antes Jürgen Klopp reveló que no apurará su contrato con el Liverpool porque necesita un año sabático. En este caso, aseguró que piensa tomarse un año sabático. A todo esto, habría que sumar que Xabi Alonso, entrenador del sorprendente Bayer Leverkusen, es pretendido por muchos clubes después de conseguir que su equipo ofrezca unas prestaciones históricas, de récord.

Por tanto, al menos tres de los colosos del fútbol europeo están a la búsqueda de entrenador y las quinielas se suceden sobre los candidatos mejor o peor situados. En el caso del Bayern, su director deportivo se refirió a algunos de ellos en la entrevista concedida a 'Bild'. Max Eberl fue más contundente al contestar sobre el todavía entrenador del Liverpool. “No llamaré a Jürgen Klopp para ofrecerle nuestro banquillo”.

Eberl aclaró los motivos y dejó claro que no se trata de que ponga en duda la capacidad de su compatriota. "Sé lo que significa cuando Klopp dijo: 'Me estoy quedando sin energía'. Pocas personas pueden juzgar eso mejor que yo, porque pasé por eso. Por eso no lo voy a llamar”, contestó de manera rotunda. Eberl fue director deportivo del Borussia Mönchengladbach (2008-22) y del RB Leipzig (2022–2023) antes de ponerse al frente del proyecto del Bayern.

Menos contundente con Xabi Alonso

En cambio, Eberl no se mostró tan contundente con Xabi Alonso, otro de los que han sonado como candidato al banquillo del Bayern -y de Liverpool y Barça- y que tiene pasado como futbolista tanto en el Allianz como en Anfield. “No he hablado con ningún entrenador y no he recibido ninguna aprobación ni rechazo”, dijo sobre el técnico vasco, antes de precisar: “Xabi jugó en el Bayern. Pero no quiero provocar titulares: '¡Xabi encaja en el Bayern!'. Solo digo que conoce este club”.

Quizás para jugar al despiste, Eberl cerró el asunto asegurando: “Quizás al final nuestra mejor decisión sería contratar a un entrenador del que no se haya rumoreado en los medios…”. Porque aseguró: “Sí, en la lista hay nombres de los que no se ha hablado en los medios”.