Klopp se reafirma en su intención de pasar un año sabático

Jurgen Klopp apunta a que estará un año sin entrenar equipo alguno, tal y como apuntó cuando anunció su salida del Liverpool a finales de temporada. Según 'Sky Alemania', el Bayern había pensado en su opción para relanzar el proyecto deportivo pero el club alemán ya tendría la información de que Klopp no está por la labor de regresar tan pronto al fútbol profesional. El Barça le tiene como uno de sus objetivos prioritarios, aunque todo indica que será imposible convencerle a corto plazo para que tome las riendas del futuro blaugrana.

Klopp ya anunció que deseaba descansar un tiempo y que renunciaba a seguir en el Liverpool porque se veía sin fuerzas tras muchos años al primer nivel. Necesita recargar pilas para afrontar nuevos retos y parece que no estará disponible ni para el Bayern ni para el Barça. También es cierto que Klopp sí que priorizaría entrar antes en la liga española que en la Bundesliga para tener un nuevo reto en su carrera, aunque ahora no sería el momento.

Según 'Sky', el Bayern también habría rechazado la opción de Hansi Flick, un técnico que está en la órbita blaugrana al no haber un consenso deportivo con su figura. Su paso por la selección alemana le ha dejado tocado profesionalmente y en el Bayern no quieren arriesgar. El club bávaro tiene como claro objetivo firmar a Xabi Alonso y están convencidos de que le podrán contratar. Habría ya algún contacto abierto con su entorno, pero el exjugador no quiere afrontar por ahorauna negociación hasta que complete sus objetivos con el Bayer Leverkusen. Alonso jugó en el Bayern y conoce la casa y sería, hoy por hoy, el candidato principal a ocupar su banquillo.